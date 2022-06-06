Геннадий Зюганов: С Днем русского языка!

Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!
6 июня Россия отмечает День русского языка. Этот молодой праздник родился по инициативе КПРФ. За короткое время он уже стал одним из ключевых явлений в формировании высокой гражданственности и патриотического сознания нашего многонационального народа.
На протяжении веков русский язык являлся важным фактором преемственности наших культурных традиций и непрерывности российской истории. Он участвовал в формировании ценностей социальной справедливости и воспитывал истинных героев нашей державы.
Великий поэт Александр Пушкин — создатель современного русского языка — всегда неустанно заботился о его сбережении и развитии. Он был убеждён, что без чистоты родной речи невозможно сформировать в народе честный и заботливый взгляд на прошлое нашей Отчизны и обеспечить её великое будущее.
«Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» — утверждал Иван Тургенев.
«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус», — предупреждал Виссарион Белинский.
«Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжатостью, крепостью», — уверенно напоминал Максим Горький.
«Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые унаследовали мы от первоклассных мастеров», — призывал Дмитрий Фурманов.
«Величайшее богатство народа — его язык!» — делал вывод нобелевский лауреат Михаил Шолохов.
Наша земля всегда была богата талантами. Русское слово соединило в единую семью народы нашей общей Родины. Оно всегда побуждало людей к действию, к созиданию, к преобразованию. Вот и сегодня наша страна остро нуждается в творцах, способных пробудить в народе большую созидательную энергию и неустанное стремление к построению лучшего будущего.
Ведя борьбу за русский язык, КПРФ тесно связывает её с делом защиты Русского мира, с утверждением ценностей дружбы народов, с созданием справедливой системы международных отношений, с необходимостью фундаментальных преобразований внутри нашего Отечества.
В нынешних крайне сложных условиях государственный язык России должен стать могучим средством противодействия гегемонизму и угнетению, борьбы за высокую духовность и социальный прогресс, за утверждение идеалов справедливости и коллективизма на всей нашей планете.
Уверен в исполнимости этих великих и благородных задач!
С праздником вас, мои дорогие друзья и товарищи!
С Днём русского языка!