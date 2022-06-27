Дорогие юноши и девушки!
Поздравляем вас с Днем молодежи!
В любой стране мира молодёжь — это будущее нации. Но в нынешней России молодёжь — самая незащищённая и обделённая часть общества.
Вы хотите учиться, но образование изуродовано егэшными «реформами» и всё больше становится платным.
Вы полны сил и энергии, но олигархам, превратившим Россию в сырьевой придаток стран Запада и Востока, вы не нужны. Половина выпускников вузов не может найти работу по специальности. В стране — миллионы безработных, и каждый второй из них — моложе 35 лет.
Вы мечтаете о семейном счастье. Но, чтобы обрести свой дом, молодым семьям приходится идти в ипотечное рабство, отдавая банкирам львиную долю своего скудного бюджета.
Вы хотите влиять на происходящее в стране. Но сталкиваетесь с бюрократической системой власти, основанной на фальсификациях выборов, постоянной телевизионной лжи и коррупции.
Где же выход?
Сегодня либералы-западники зазывают молодёжь на свои митинги. Но почитайте программы этих глашатаев. Они — прямые идейные наследники ельцинистов, которые ограбили ваших родителей, разом лишив их трудовых сбережений, бросили страну в хаос, нищету и беспросветность «лихих 90-х».
Посмотрите на Украину, где прозападные силы в 2014 году совершили госпереворот, используя, как таран, бандеровских боевиков. Украина полностью подчинена иностранному капиталу. Сопротивление киевской хунте подавляется фашистскими методами. Молодых людей там бросают в тюрьму за хранение красного Знамени Победы, книг Ленина и Маркса, георгиевской ленточки. Запрещают самые популярные интернет-сайты и социальные сети.
Реальная цель российских либералов — заменить один режим другим, ещё более прозападным.
2022 год — год 100-летия со дня основания Союза Советских Социалистических Республик – первого на планете социалистического государства. В год юбилея в попытке очернить советское прошлое объединились олигархическая власть и либералы. Но вам, молодым, важно сформировать самостоятельное мнение о СССР.
Выключите телевизор. Почти всё, что там говорят про советскую эпоху, — ложь. Поговорите с родителями, с бабушками и дедушками. Почитайте исторические и художественные книги. И посмотрите вокруг: на свои города, заводы, университеты, посёлки и сёла. Почти всё, что в них есть, создано в СССР героическим трудом ваших предков.
Нынешним молодым людям даже трудно представить, что была на свете страна, где каждой молодой семье государство бесплатно давало квартиру. Где никому не грозила безработица, потому что работы хватало на всех. При этом покупательская способность зарплаты была в разы выше, чем сегодня. Где не надо было по полгода копить на отдых, а можно было почти бесплатно поехать на море по профсоюзной путевке. Где никто не мог умереть из-за нехватки денег на лечение. Потому что вся медицинская помощь, вплоть до самых сложных операций, была бесплатной!
И лучшее в мире образование тоже было абсолютно бесплатным. А студенты ещё и получали хорошую стипендию. Это была страна, где ребята из семей рабочих и крестьян тысячами становились академиками, маршалами, министрами, космонавтами, народными артистами. Каждый мог реализовать самые смелые мечты.
Страна, где не было железных квартирных дверей, домофонов в подъездах и камер наблюдения на каждом шагу, а преступность была многократно меньше, чем сейчас. И можно было всю ночь гулять по улицам, не озираясь и ничего не боясь.
Мы не зовём вас в прошлое. Мы предлагаем вам новое будущее. Жизнь, которую мы должны построить, должна опираться на всё то лучшее, что было в СССР. Ведь именно в Советской стране впервые в мире на практике был реализован рецепт справедливого и духовного общества — социализм. И это наследие мы должны снова вернуть в свою повседневную жизнь.
КПРФ предлагает выверенную программу всесторонней поддержки молодёжи.
Нужно позаботиться о здоровье тех, кто вступает в жизнь. Очень важно культивировать массовый спорт. Нам надо быть крепкими и оптимистичными, тогда мы будем успешными и непобедимыми.
Мы выведем систему образования на высший уровень, соединив великолепные традиции русской, советской школы с новейшими технологиями. Основы такой системы заложены в законопроекте КПРФ «Образование для всех», который сделает доступными все виды обучения каждому юному гражданину независимо от толщины родительского кошелька.
Мы возродим строительство социального жилья и обеспечим квартирой или домом каждую молодую семью.
Мы развернём новую индустриализацию и построим экономику, где достойная работа найдётся для всех. Каждому выпускнику будет гарантировано первое рабочее место по его специальности.
Мы поддержим молодёжный малый бизнес, который в первые годы работы будет полностью освобождён от налогов.
При этом в экономической программе КПРФ точно указано, где взять средства для успешной молодёжной политики.
Коммунисты не ждут, пока придут к власти, чтобы помогать молодым. У нас — большие пионерская и комсомольская организации. За интересы молодых бьётся наш студенческий профсоюз «Дискурс». Партия ведёт целый ряд социальных проектов для молодёжи. Это Спортклуб КПРФ, где можно бесплатно заниматься многими видами спорта.
Это масштабный творческий конкурс «Земля талантов». У нас — свои команды КВН. Мы возрождаем строительные и поисковые отряды.
КПРФ стремительно обновляется. За последние 10 лет в наши ряды вступили 120 тысяч человек. Мы — партия трудового народа, партия будущего!
В этом году по нашей инициативе в России пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. На него со всей планеты приедет активная молодёжь, которая борется за подлинную демократию, за социализм.
Мы предлагаем каждому из вас место в этой борьбе. Приходите в КПРФ и в комсомол. Сотрудничайте с нами в общественных проектах.
Давайте вместе изменим жизнь к лучшему!
Давайте вернём себе и России уверенность в завтрашнем дне!
ЦК КПРФ