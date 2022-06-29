Сегодня День памяти партизан и подпольщиков

В годы войны партизанами было уничтожено более миллиона фашистов и их пособников, сожжено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1 100 самолетов. В массовых операциях было разрушено и повреждено 1 600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск.
В республике Крым с ноября 1941 по апрель 1944 г. действовало большое количество партизанских отрядов. Партизанская борьба в Крыму была сопряжена с большим количеством жертв со стороны патриотов и неоднократно переживала трудности, которые не были характерны для партизанского движения в других регионах Советского Союза. В результате, будучи организованным еще до начала оккупации, партизанское движение Крыма к концу 1942 г. сократилось практически в десять раз, более трех с половиной тысяч его участников погибли в боевых столкновениях с противником, а также умерли от голода.
Пройдя тяжелые испытания зимы 1942–1943 гг., партизанское движение в Крыму снова развернулось, и в итоге активно участвовало в подготовке и освобождении Крымского полуострова от войск противника и их пособников. Исследователи делят историю партизанского движения Крыма на три этапа: 1-й – с ноября 1941 по октябрь 1942 г. В этот период партизаны Крыма оказывали активную помощь осажденному Севастополю и советским войскам, высадившимся на Керченском полуострове; 2-й период – октябрь 1942 – июль 1943 гг. – это период действий в глубоком тылу противника и одновременно потерь, значительного сокращения партизанского движения; 3-й период – июль 1943 – апрель 1944 гг. – новый подъем партизанского движения, рост партизанских структур и численности, боевой и пропагандистской деятельности, оказавшее значительный вклад в освобождение Крыма.
Памятная дата установлена Госдумой РФ в марте 2009 года «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».