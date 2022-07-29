Коммунисты чествовали ветеранов партии

28 июля в помещении КРО КПРФ состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню военно-морского флота и 35-летию образования ветеранской
организации Крыма.
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко поздравил ветеранов с праздником, пожелал им крепкого здоровья и долголетия.
Руководитель Крымского регионального отделения КПРФ вручил ветеранам Почетные грамоты, благодарности и памятные медали от КПРФ.
Ветеран партии Вячеслав Захаров напомнил всем присутствующим о том, что именно коммунисты еще в украинский период отстояли Крым от засилья натовцев и бандеровцев, не дали сделать его националистическим, спасли от уничтожения памятники Ленину на полуострове. «Нам нельзя опускать руки, нужно продолжать бороться», - сказал он.
Председатель Союза советских офицеров Олег Пономарев отметил, что офицеры всегда были плечом к плечу с компартией и не собираются предавать своих идеалов. «Мы с вами в строю! Мы всегда с партией!», - подытожил он.
Первый секретарь Симферопольского горкома КПРФ Василий Саенко от всей души поздравил ветеранов и сказал им много теплых слов.
Также состоялся праздничный концерт, на котором прозвучали известные и любимые ветеранами песни. Студент Крымского университета культуры Идрис Шпот исполнил незабываемые песни «Синяя вечность» и «Родная земля», ведущий мероприятия заслуженный артист РК Александр Чернышев прочел несколько великолепных стихотворений. Не уступили профессионалам и ветераны, которые виртуозно исполнили песни «Вечер на рейде», «Севастопольский вальс» и другие. Вся атмосфера концерта была теплой и немного ностальгической, напоминая ветеранам о днях их молодости и лучших моментах их жизни.