Поиск по газете

пятница, 29 июля 2022 г.

Коммунисты чествовали ветеранов партии

 28 июля в помещении КРО КПРФ состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-морского флота и 35-летию образования ветеранской организации Крыма.

Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко поздравил ветеранов с праздником, пожелал им крепкого здоровья и долголетия.

«Вы, наши ветераны, для нас те люди, с которых мы берем пример и в партийной деятельности, и в жизни. Вы всегда демонстрировали стойкость и верность традициям партии трудящихся, идей социализма и многие годы отдали борьбе за справедливое настоящее и будущее. Спасибо вам за это. Мы всегда помним о вас и ваших подвигах. И даже сейчас многие из вас, несмотря на почтенный возраст, продолжают активно работать в рядах Коммунистической партии», - отметил Сергей Богатыренко.

Руководитель Крымского регионального отделения КПРФ вручил ветеранам Почетные грамоты, благодарности и памятные медали от КПРФ.

Ветеран партии Вячеслав Захаров напомнил всем присутствующим о том, что именно коммунисты еще в украинский период отстояли Крым от засилья натовцев и бандеровцев, не дали сделать его националистическим, спасли от уничтожения памятники Ленину на полуострове. «Нам нельзя опускать руки, нужно продолжать бороться», - сказал он.

Председатель Союза советских офицеров Олег Пономарев отметил, что офицеры всегда были плечом к плечу с компартией и не собираются предавать своих идеалов. «Мы с вами в строю! Мы всегда с партией!», - подытожил он.

Первый секретарь Симферопольского горкома КПРФ Василий Саенко от всей души поздравил ветеранов и сказал им много теплых слов.

Также состоялся праздничный концерт, на котором прозвучали известные и любимые ветеранами песни. Студент Крымского университета культуры Идрис Шпот исполнил незабываемые песни «Синяя вечность» и «Родная земля», ведущий мероприятия заслуженный артист РК Александр Чернышев прочел несколько великолепных стихотворений. Не уступили профессионалам и ветераны, которые виртуозно исполнили песни «Вечер на рейде», «Севастопольский вальс» и другие. Вся атмосфера концерта была теплой и немного ностальгической, напоминая ветеранам о днях их молодости и лучших моментах их жизни.