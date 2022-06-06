В Крыму отменен масочный режим

С сегодняшнего дня, 6 июня, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также персоналу общественного транспорта разрешается обслуживать граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания. Об этом говорится в указе, подписанном главой республики Сергеем Аксеновым.
Наконец-то дождались! Правда в этом документе имеется и рекомендация для граждан: "Использовать медицинские и немедицинские маски и респираторы при нахождении в транспорте и в общественных местах, при выполнении работ и оказании услуг". Надеемся, что эту рекомендацию не переведут в разряд требований особо ретивые чиновники.