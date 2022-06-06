Ольга Алимова: Нужны новые дополнительные инструменты поддержки малоимущих семей

«Росстат сообщил о снижении рождаемости на 4,9%. В январе-марте 2022 г. в РФ на свет появилось всего 320 376 детей. По данным Росстата это один из худших показателей за всю историю России. Столь же негативная ситуация была в 1996-2000 г. – написала в своем телеграм-канале депутат Госдумы от фракции КПРФ Ольга Алимова. – Принятый еще в 2006 году Госдумой с подачи правительства закон о материнском капитале объявлялся едва ли не главным рычагом повышения рождаемости в вымирающей России. Однако несмотря на положительную до 2015 года динамику степень влияния материнского капитала и других государственных программ на реальное улучшение демографической ситуации в стране является спорной».
По мнению Ольги Алимовой, высокую рождаемость гораздо лучше стимулирует наличие работы у родителей, достойной зарплаты, решение жилищной проблемы, получение хорошего образования и квалифицированной медицинской помощи, творческое развитие ребенка и социальная защита материнства и детства.
«Без этих составляющих мы так и будем подобными вливаниями, больше похожими на откупные, латать проблемы и выдавать желаемое за действительное, - подчеркнула депутат-коммунист. – Проблемы с рождаемостью в нашей стране начались в первую очередь из-за общего нарастания бедности и скрытой безработицы. Нужна даже не замена маткапитала, а новые дополнительные инструменты поддержки малоимущих семей. Поэтому пока не будет национальной политики, идеологии «ребенок, семья, общество», мы ничего не сможем делать.
Я выходила с законодательной инициативой о том, чтобы многодетные семьи были освобождены от платы за жилищно-коммунальные услуги, чтобы все дети могли бесплатно посещать детские сады и школы, бесплатно питаться и получать учебники, посещать спортивные и творческие кружки. Неоднократно выступала за отмену попечительских сборов, за достойную пенсию для многодетной матери.
Однако, что происходит сейчас? Взвинтили земельный и имущественный налоги. И семья просто не понимает, как можно выжить. И государство это видит, и правительство. Но есть агрессивное большинство в Госдуме, которое принимает решение. Увы, сегодня нет зеленого света для молодых семей».