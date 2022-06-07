В Керчи отпраздновали день рождения А. С. Пушкина

6 июня, керченские коммунисты возложили цветы к памятнику гения русской литературы А.С.Пушкину, прочли стихи в память о великом, русском поэте.
"Александр Сергеевич Пушкин считал, что именно славяно-русский язык имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими языками, именно по этому день русского слова отмечается в день рождение поэта. Он создавал не только лирические стихи, но и сказки, историческую прозу и произведения в поддержку революционеров — за вольнодумство поэта даже отправляли в ссылки", - рассказала первый секретарь Керченского ГО КПРФ Марина Милютина.
Пресс-служба Керченского ГО КПРФ