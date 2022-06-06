Сергей Богатыренко: Мы должны беречь и развивать русский язык и культуру

Депутат Госсовета Республики Крым, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко поздравил крымчан с Днем русского языка.
«Уважаемые крымчане, друзья, товарищи!
Поздравляю вас с Днем русского языка!
Единение нации, в первую очередь, зависит от того, насколько люди понимают друг друга, в какой степени их моральные и духовные ценности схожи. Один из самых богатых, красивейших и сложнейших языков мира – наш, русский язык – он позволяет нам хранить свою историю и культуру, развивать науку и искусство, быть теми, кто мы есть, и делиться со всем миром многогранностью русской души!
Тщательное и глубокое изучение русского языка и литературы, начиная со школьной скамьи, является залогом становления сильной, думающей, разносторонней личности. Считаю, что сейчас необходимо увеличить часы на изучение русского языка и литературы, обеспечив наших детей систематизированными, глубокими знаниями по этим предметам. Эти знания станут основой для нового умного и разносторонне развитого молодого поколения!
Русский язык, как живой организм, меняется и становится другим, подстраиваясь под новые времена и современные требования. Это логичный и естественный процесс. Тем не менее, ничто не заменит красоту слога и виртуозность владения русским языком классиков литературы. Мы должны беречь и развивать русский язык и культуру, гордиться тем, что мы наследники Пушкина и Ломоносова, Островского и Маяковского.
Напомню, что этот молодой праздник появился всего несколько лет назад по инициативе Коммунистической партии РФ, но он уже стал неотъемлемой частью новейшей истории России, повышения самосознания, патриотичности и гордости всего русского мира.
С праздником, дорогие друзья!
С Днем русского языка!»