Коронабесие возвращается?

По данным Роспотребнадзора, в стране наметилась тенденция роста заболеваемости COVID‑19. На 25 июля 2022 года в 84 субъектах Российской Федерации зафиксирован 6 571 случай заболевания. В связи с этим, ведомство считает, что при ухудшении обстановки по COVID‑19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. То есть в нашу жизнь могут вернуться маски, перчатки, социальная дистанция, а также вакцинация и QR‑коды.
Во всех медицинских организациях Республики Крым с 26 июля возобновлен строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Главным врачам поручено усилить контроль за обеспечением термометрии на входе в лечебные учреждения, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов. В обязательном порядке должно быть организовано разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на различные острые инфекционные заболевания», — сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
А ведь с момента отмены главой Республики режима повышенной готовности и обязательного ношения масок, в том числе, прошло всего-то 49 дней! Где логика? Или, может быть, тут дело совсем в других вещах? Например, курортный сезон нужно было запускать, чтобы малому и среднему бизнесу финансовую помощь лишний раз не оказывать. Ведь поехали туристы! Зарабатывайте предприниматели!
Туристы, конечно, поехали, но не так активно, как в предыдущие годы (тут подгадил запрет на полеты в Крым, в частности, и юг России, в целом). Кроме того, за предыдущий пандемийный период редкие предприниматели сохранили свой доход и бизнес: офисы и иные помещения пестрят объявлениями об аренде и красуются закрытыми дверями. Ну, хоть у отельеров кое-как пошло дело — все-таки лето, сезон отпусков.
И вот опять! Потихоньку в новостных выпусках, лентах новостей и на официальных сайтах организаций появляются данные о количестве заразившихся новой коронавирусной инфекцией. И пусть цифры в масштабах страны и даже городов небольшие, но, как говорится, первый пошел!
Болезнь болезнью, но «так ли страшен черт»? Ведь на масках, лекарствах, медоборудовании, расходных материалах и, конечно же, вакцинах кое-кто заработал миллиарды рублей, а болезнь так и не научились ни лечить, ни предотвращать. Были запущены мощности по выпуску вакцин на частных предприятиях и заложены бюджеты, в том числе на рекламу новой продукции. Кстати, на рекламе этих самых вакцин и прочих продуктов коронавирусного этапа, кое-кто тоже заработал немало из федеральных средств. Помните, как из каждого утюга неслись зловещие новости, нагнеталась тревожная атмосфера, страх в обществе, чуть было не переросший в истерию и сегрегацию общества по «прививочному» признаку.
А ведь вакцина — товар скоропортящийся, его нужно успеть продать. Но не тут-то было, ведь весь мир повернул голову в сторону специальной военной операции, и тема ковида почти ушла из медиаповестки. А потом еще Роспотребнадзор отменил введенные ранее ограничения, в том числе соблюдение масочного режима и социальной дистанции, запрет на работу общепита в ночное время, ограничение или отмену проведения массовых мероприятий и так далее. И загрустили фармкомпании.
Но вот Роспотребнадзор снова заговорил о росте числа заражений новой коронавирусной инфекцией, а парламентарии вспомнили про QR‑коды, — и на то, и на другое времени и средств потрачено немало, так чего же добру зря пропадать. Надо просто жару поддать — напомнить обществу о непрекратившейся угрозе и проталкивать новые законы, ограничения, получать под них новые средства.
Напомним вам имена крупных игроков на фармрынке в сфере производства ковидных вакцин и их доходы, по данным ИА REGNUM. Это миллиардеры Виктор Харитонин («Фармстандарт»), Алексей Репик («Р-Фарм»), а также основатель и топ-менеджер фармкомпании «Нанолек» Владимир Христенко, чьи данные совпадают с данными сына бывшего министра промышленности и торговли России Виктора Христенко и пасынка вице-премьера, главы штаба по противодействию коронавирусу в России Татьяны Голиковой.
В отчете компании «Нанолек» за 2021 год отмечалось, что выручка выросла на 57 % и составила 19,5 млрд рублей. При этом в ООО, владельцем которого является кипрская фирма, отметили, что свою лепту в эти показатели внес и «Ковидолек», а в целом препараты, связанные с лечением ковида, принесли порядка 20 % выручки. Напомним, что именно на мощностях «Нанолека» разливается одна из ковидных российских вакцин — «Ковивак». В 2021 году «Нанолек» инвестировала 40 млн рублей в проект с «Ковиваком».
В декабре 2021 года представители компании заявляли, что готовы обеспечивать 10 млн доз «Ковивака» в год. Компания также производит и поставляет в госучреждения педиатрические вакцины из нацкалендаря. В 2020 году на долю ООО пришлось 20 % от госзакупок вакцин, входящих в национальный календарь. На календарные вакцины из бюджета потратили 26,6 млрд рублей, из них на те, что производил «Нанолек», — порядка 5,4 млрд рублей.
И это только некоторые из них и их сверхдоходов от борьбы с коронавирусом. Как думаете, будут резать курицу, которая несет золотые яйца? Вот и мы так думаем. А победят коронавирус или нет, это уже совсем другая история.
Лилия Косса