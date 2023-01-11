Кому выгодно загнать россиян в долговую яму?

Ответ на этот вопрос дал первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко.
— Просматривая информационную ленту, в глаза бросилось два информационных сообщения:
Первое: по информации РИА Новости, Сбербанк с 10 января поднял ставки по ипотеке жилье, теперь они начинаются от 10,9% годовых. При этом ставки по программам с господдержкой останутся на уровне от 7,3% годовых. "Семейная ипотека" от 5,3%.
(для справки: еще в прошлом году Крымский РНКБ повысил ставки ипотеке и она составила от 13,25%. С учетом всех возможных дисконтов, ставка на приобретение жилья на первичном рынке может составлять от 12%". Однако, банк указывает, что они остаются одними из самых низких на российском рынке.)
Второе: по информации пресс-службы Главы Республики Крым в 2022 году в Республике Крым был введен в эксплуатацию рекордный объем жилья 855 тысяч квадратных метров, а к 2030 году показатель объемов ввода жилья в рамках регионального проекта должен увеличиться до 1,5 млн квадратных метров в год.
Что объединяет эти две новости?
То, что они никаким образом не повлияют на улучшение жизни крымчан.
Мы с вами отмечаем столетие образование СССР. Это именно та страна, где под руководством коммунистической партии ежегодно вводились в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилья, которое граждане получали совершенно бесплатно! А понятие ипотеки раскрывалось так: «Ипотека — денежная ссуда, выдаваемая банками капиталистических стран под залог недвижимости... Ипотека — орудие эксплуатации и разорения... В виде процентов они отдают банкам практически почти весь свой доход.»
А теперь это «орудие разорения» стоит на вооружении нашей власти. И чтобы вас максимально подвести к долговой удавке, крымские единоросы своим антинародным решением лишают молодые крымские семьи возможности получить жилищные сертификаты, которые были хорошим подспорьем в решении жилищного вопроса.
От всего этого объема жилья и повышений ставок обогащаются только застройщики и банкиры, которые получают помощь от государства и являются основными выгодоприобретателями. А вот нуждающиеся в жилой площади крымчане продолжают отдавать половину семейного бюджета за съемное жилье, либо как «сельдь в бочке», ютиться в родительских квартирах.
Жилье для крымчан становится недоступнее с каждым годом. Более того, постоянное снижение доходов населения приведет к тому, что многие заемщики не смогут оплачивать ипотеку. Разве проблемы людей когда-то волновали власть?
Фракция КПРФ в Государственной Думе предлагала национализировать банковскую систему России, о гарантиях прав молодых семей на жилище, о запрете выселения из бывшего служебного жилья и многие другие проекты. Депутаты-коммунисты Госсовета Крыма выступили против отмены жилищных сертификатов. Но, наши инициативы и предложения не были поддержаны «единоросовским большинством».
КПРФ продолжит отстаивать права населения на доступное жилье и социальные гарантии для всех категорий граждан.
КПРФ – работать для людей.