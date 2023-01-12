ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ ПРОШЕЛ МИМО КРЫМА

Ушедший год подложил большую свинью туристической отрасли Республики Крым. Чаяния, которые возлагали местные чиновники на новогодние праздники, не оправдались. По итогу в Крым приехало отдохнуть всего 177 тысяч человек, об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Если сравнить турпотоки с предыдущим ковидным годом, то это около 2,7 % от всего «трафика» за год. Впрочем, если уж быть точными, то в прошлом году на новогодние каникулы Крым поселило около 240 тысяч человек.
В 2022 году в нашей стране отдохнул 61 млн человек. Цены на туры по России подорожали — на некоторых направлениях отмечался рост до 20 %. По словам коммерческого директора национального туроператора «Алеан» Оксаны Булах, среди направлений лидировали все те же — Краснодарский край (прежде всего Сочи, единственный открытый южный аэропорт), Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Крым.
«Хотя последний и просел летом на 20–25 %. Закрытие аэропортов серьезно повлияло на запросы путешественников», — уточнила она.
Куда же подались наши соотечественники? Правильно, туда, куда самолеты летают, туда, где сервис лучше и цены умереннее, — в Анталью. Эта турецкая провинция, по сообщению информационного агентства DHA со ссылкой на председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, приняла за год 3,033 млн россиян. Кстати, Явуз отметил, что иностранный турпоток в Анталью в прошлом году оказался лучше двух предыдущих лет, но все еще не достиг допандемийного уровня.
«Основной причиной стала потеря гостей из России из-за обострения конфликта на Украине. В 2019 году мы приняли более 5,5 млн россиян. Восстановление турпотока началось только в мае, и в итоге мы не досчитались 2,5 млн туристов из России», — сказал чиновник. Также по его словам, россияне заняли победное первое место по количеству среди всех иностранцев, отдохнувших в Анталье.
Порадуемся за турецкую провинцию, но вернемся к родным местам. Отсутствие туристов значительно сказывается на экономике дотационного Крымского региона. Тем более, что в последние годы курс правящей партии по большей части нацелен именно на развитие туристического потенциала полуострова. Возможно, что такая позиция ошибочна, и чиновникам необходимо тщательнее проработать направление и использовать местный потенциал с большим успехом. Именно так считает лидер крымских коммунистов Сергей Богатыренко.
«Крым испокон веков был всесоюзной здравницей и славился санаторно-курортным комплексом, который позволял рабочему человеку не просто отдохнуть у моря, а пройти комплекс оздоровительных процедур, восстановив свое здоровье. Сейчас это все сводится к банальному «попить вина на берегу моря», — отметил первый секретарь КРО КПРФ. — Важно понимать, что туризм зависит от множества факторов, начиная от финансового положения, уровня сервиса, услуг и многого другого, и заканчивая политической обстановкой в стране и настроением людей. А оздоровительное лечение гораздо важнее для человека и часто финансируется за счет государственных средств, в ходе реализации различных социальных программ, также путевки оплачивают для своих работников многие предприятия и учреждения».
Добавим, что санаторно-курортная деятельность привлекает не только тех, кто хочет отдохнуть и поправить свое здоровье, но и квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, и работников сферы обслуживания, что в свою очередь создает дополнительные рабочие места для крымчан, способствует наполнению бюджета и оздоровлению наших соотечественников в целом. Уникальные природные ландшафты, морской и горный воздух, грязи и воды в любое время года оказывали целебное действие на людей. В Крым постоянно приезжали лечиться и оздоравливаться люди с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, репродуктивной систем. В совокупности с прекрасными видами, отдых и лечение давали наиболее полный и быстрый результат. Но, к сожалению, это все в славном прошлом Крыма. Сейчас все поставлено на рельсы бизнеса: в уникальном парке выгоднее построить жилой дом, гостиницу или апартаменты, чтобы получить максимальную прибыль от национализированного, а затем купленного по дешевке народного достояния.
Таких примеров множество, причем ни обращения общественности к чиновникам, в прокуратуру, к главе республики и даже к президенту России пока еще не спасли от варварской вырубки ни одного реликтового дерева, так же как и не вернули народу то, что было у него украдено в ходе приватизаций-национализаций.
«Мы, коммунисты не раз требовали прекратить варварское уничтожение крымских санаториев, домов отдыха, детских лагерей и здравниц. Практически не проходит ни одного заседания Госсовета, чтобы единоросы не «пустили с молотка» очередной детский лагерь или санаторий. Для них это средство обогащения и легкой наживы. На здоровье людей им наплевать, — подчеркнул Сергей Богатыренко. — Обидно, что уникальный оздоровительный потенциал Крыма не используется в полную силу. Чтобы вернуть Крыму статус всероссийской здравницы, необходимо не игнорировать, а использовать многолетний советский опыт и предложения КПРФ».
Может быть партии власти пора прислушаться к коммунистам? Пока еще есть время и наш корабль под названием Крым держится на плаву. Пока еще не разрушено все, что было сделано здесь за почти столетие заботливыми руками советских садоводов и лесников, архитекторов и строителей. Пока еще есть люди, которые действительно любят и хотят возродить Крым, а не рассматривают его только как быстрый способ для набивания собственных карманов.
Лилия Косса