Под знаком борьбы

Лидер крымских коммунистов Сергей Богатыренко рассказал редакции газеты «Коммунист Крыма» о работе КПРФ на полуострове в прошлом году, о том, какие проблемы встают перед депутатами Госсовета и простыми гражданами республики, как обеспечить независимость полуострова и его процветание.
— Сергей Васильевич, можно ли считать успешным ушедший год для компартии в целом и для Крымского регионального отделения в частности?
— Этот год прошел под знаком СВО. Все внимание в 2022 году уделялось только этой теме, и все новости и события рассматривались только сквозь призму СВО. Ряд наших товарищей стали добровольцами и принимают участие в спецоперации на Украине. Крымские коммунисты максимально помогают и участникам, и их семьям.
Что касается партии в целом, то на протяжении последних 8 лет КПРФ отправляет жителям Донбасса гуманитарные конвои. Вдумайтесь, 104 гуманитарных конвоя, а это уже более 17 тысяч тонн продуктов. Кроме того, в подмосковном центре «Снегири» были приняты 12 тысяч детей Донбасса, которые получили возможность хотя бы на две недели забыть об ужасах войны и почувствовать себя просто счастливыми детьми.
На базе Крымского рескома прошли две учредительные конференции Херсонского и Запорожского партийных отделений. Крымские коммунисты очень активно участвуют в оказании помощи вновь присоединенным регионам. Мы неоднократно были в Херсонской области, передавали посылки от родных нашим военнослужащим, удовлетворили их заявки по хозяйственной части, даже передали стиральные машинки и водонагреватели в их расположения. К Новому году отвезли более двух тысяч подарков на новогодние елки в школы и детские садики Херсонской области.
К этой помощи привлечены все наши товарищи, которые оказывают ее по своим возможностям. Отдельно хочу поблагодарить наших дорогих женщин-коммунистов, которые организовали целое производство утепленных стелек для обуви. Своими руками вырезали порядка тысячи стелек из строительного утеплителя и передали бойцам прямо в расположение и на передовую, вместе с нашими гуманитарными конвоями. Сейчас готова очередная партия, которая в самый раз придется в это холодное время. Вот так, в мирное время этот опыт помогал рыбакам и охотникам, а сейчас позволяет держать ноги в тепле военнослужащим.
Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этом исключительно благородном деле.
— Вы являетесь депутатом Госсовета Республики Крым. Расскажите, почему парламент республики почти весь прошлый год проработал в режиме заочных голосований и насколько такой подход к работе оправдан?
— Этот вопрос надо задавать Председателю парламента. Единороссам, так очень удобно протягивать любые свои решения без лишних вопросов, огласки и возможных поправок. Никакой причины и оправданий на счет заочных голосований нет.
Все советы в Крыму проводят свои сессии в очном режиме и даже Госдума, но крымским единороссам, видимо, так проще разбазаривать республиканское имущество, а потом бравурно рассказывать, что все хорошо, а если не все, то это наследие украинских горе-чиновников, забывая сказать, что они и есть эти украинские горе-чиновники. При проведении заочных голосований депутаты практически не имеют возможности полноценно задать вопросы докладчикам, озвучить свою позицию, предложить свои поправки. Тут вывод простой, до тех пор пока власть в Крыму узурпирована единороссами, работа парламента будет находиться на низком уровне. Парламент должен быть площадкой для обмена мнениями, позициями, и только во взаимной работе можно прийти к правильным решениям, способным улучшить жизнь крымчан. А пока обогащаются приближенные к власти дельцы и чиновники.
— Вы много и часто общаетесь с людьми. С какими вопросами и проблемами обращаются к вам?
— Вопросы у людей остаются прежние и это очень огорчает. Уже скоро мы будем праздновать девятую годовщину воссоединения с Россией. Девять лет вся страна, не жалея средств, помогает Крыму. С одной стороны мы видим многомиллиардные вливания в крымскую экономику, а с другой стороны слышим и видим, что качественных изменений в жизни крымчан не происходит. Основные денежные потоки направляются на глобальные проекты, а людям хочется почувствовать изменения на себе: увидеть снижение цен в магазинах, доступное лекарство в аптеках, пройти после работы по заасфальтированной, освещенной, чистой придомовой территории, заплатив за ЖКХ, увидеть чистый подъезд и получить из крана горячую и питьевую воду. Молодежь мечтает, получив диплом, устроится на работу по специальности, а не перебиваться на сезонных работах в сфере услуг. Люди хотят почувствовать на себе правовую поддержку и гарантии государства, а не бегать 8 лет по инстанциям, пытаясь решить имущественные вопросы. Поэтому считаю, что основные средства необходимо направлять на решение тех вопросов и проблем, которые непосредственно касаются улучшения жизни крымчан и ощутимы на бытовом уровне.
— Скажите, вы довольны всем тем, что делается в Республике? Есть ли предложения по решению тех или иных вопросов?
— Отмечая столетний юбилей образования Союза Советских Социалистических Республик, мы озвучиваем самое лучшее и прогрессивное, что не на словах, а на деле смогли достигнуть советские люди. Те завоевания и победы, которыми мы пользуемся и в современное время. И отказываться от этого опыта есть большая глупость.
Это касается и вопросов развития Крыма. Оно всегда стояло на трех основных столпах: промышленность, сельское хозяйство и курортно-рекреационный комплекс. Промышленность, местная власть, в лице единороссов, отказалась поддерживать, заявив, что это дело бизнеса. Сельское хозяйство, несмотря на то, что уже год как функционирует Северо-Крымский канал, финансируется недостаточно.
Хотя это вопрос продовольственной безопасности полуострова. Курортно-рекреационный комплекс практически уничтожен и продолжает уничтожаться — почти на каждом заседании Госсовета принимаются решения о приватизации и продаже за копейки в частные руки. Мало того, уникальный санаторно-курортный и рекреационный комплекс пытаются подменить туризмом. Но туризм это деградация курортов и шаг на понижение.
Вкладывая федеральные деньги в эти три направления, можно обеспечить независимость полуострова и его процветание. Эти три базовых направления развития могут обеспечить Крым достаточным пополнением бюджета, квалифицированными рабочими местами, качественными и доступными продуктами питания, здоровьем жителей, и как следствие, повышением уровня жизни крымчан. Но, увы, власть перевернула все с ног на голову и выбрала иной, по-моему мнению, тупиковый путь развития. И это подтверждает отсутствие какого-либо перспективного плана развития полуострова. КПРФ всегда готова предложить пути решения и поделиться опытом.
— Как мы знаем депутат от партии «Единая Россия», представляющий Крым, не удержался в Госдуме, и этом году состоятся довыборы. Кто от КПРФ вступит в борьбу за думский мандат?
— Что значит не удержался? Он наплевал на местных жителей, которым врал во время избирательной кампании, обещая заботится о них и представлять их интересы на самом высоком законодательном уровне. За небольшой срок депутатства этот единоросс так ни разу и не появился на своем округе. Хотя денег из бюджета, а точнее говоря из карманов тех самых избирателей, было потрачено немало. Затем он заявил, что «в это непростое время я должен быть в Крыму — в одном строю с крымчанами, моими коллегами и единомышленниками, там, где живут мои родные и близкие, где прошла большая часть моей жизни». Видимо, крымчане находятся в другом строю. Это олицетворяет всю крымскую власть в лице «Единой России», которая близка к своему народу только на словах и то во время избирательной кампании. Поэтому крымчане должны делать соответствующие выводы и впредь отдавать свои голоса только политической силе, которая действительно заботится о жизни людей. В Крыму это одна партия — КПРФ.
Что касается участия в выборах, то мы, конечно, примем в них участие. С кандидатурой крымские коммунисты будут определяться уже в ближайшее время.
— Каковы шансы на победу и насколько крымчане готовы поддержать кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации?
— Шансы есть всегда! И с каждыми выборами поддержка коммунистов в Крыму растет. И мы это видим и слышим от наших избирателей. Вся проблема состоит в том, что шулеры-единороссы постоянно меняют правила игры под себя, ежегодно меняя закон о выборах. Последние выборы в Ялте показали вопиющий уровень фальсификаций, при которых голосование на дому на отдельных участках превышало 500 человек. Простейшие математические вычисления докажут невозможность секундного голосования на человека. Единственное действенное решение — это не сидеть дома и сетовать на плохую жизнь, а стройными рядами идти на избирательные участки и голосовать за единственную народную коммунистическую партию.
— Что вы пожелаете крымчанам в наступившем году?
— Мирного неба над головой! Раньше эти слова мы воспринимали совсем иначе, сегодня они обретают очень осязаемый смысл. Конечно же, любви и взаимопонимания в семьях, чтобы все желания сбывались и крымчане могли ощутить истинное счастье и осознать, что живут в самом прекрасном уголке планеты Земля под названием Крым. А мы, коммунисты, сделаем все, чтобы мечты и желания крымчан сбывались.
Беседовала Лилия Косса