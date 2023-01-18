Марьино: блокада Ленинграда прорвана

Сегодня 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда.
О начале и ходе операции читайте в нашем материале.
12 января 1943 года освобождением деревни Марьино войска Ленинградского и Волховского фронтов при содействии Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской военной флотилии начали операцию по прорыву блокады Ленинграда.
Между Волховским и Ленинградским фронтами пролегал небольшой участок шириной около 20 километров. На левом берегу Невы от Петрокрепости до села Ивановского находился передний край фашистской обороны, который они считали неприступным. Крутой и обрывистый берег реки был покрыт густой сетью проволочных заграждений, линиями вражеских траншей, соединенных многочисленными сообщениями с дотами и дзотами. За передним краем в бывших рабочих поселках Синявинского торфопредприятия противник создал узлы сопротивления. На каждый километр фронта по обрывистому берегу Невы приходилось до 30 – 40 огневых точек.
Готовясь к форсированию Невы, командование Ленинградского фронта провело большую предварительную работу. Рубеж вражеской обороны был тщательно разведан, в район наступления подведены мощные артиллерийские резервы. Главный удар по врагу решено было нанести у деревни Марьино на фронте шириной 2,5 километра. Были созданы две ударные группировки: на Ленинградском фронте 67-я армия под командованием генерал-майора М. П. Духанова, на Волховском фронте – 2-я ударная армия, которой командовал генерал-лейтенант В. З. Романовский. Участвовали в операции также 13-я и 14-я воздушные армии, авиация и артиллерия КБФ. Наиболее ответственная задача возлагалась на 136-ю стрелковую дивизию генерал-майора Н. П. Симоняка, бойцы и офицеры которой отличились еще при обороне полуострова Ханко (Гангут).
9 января 1943 года бойцы этой дивизии заняли исходный рубеж на правом берегу Невы против деревни Марьино. 12 января, в 9 часов 30 минут, началась мощная артиллерийская подготовка. 2 часа 20 минут бушевал артиллерийский смерч. 4,5 тысячи орудий и минометов двух фронтов и Краснознаменного Балтийского флота обрушили на врага свой огонь.
В 11 часов 50 минут советские воины устремились на лед реки. Нева была форсирована быстро и стремительно. Поддерживаемые огневым валом, одетые в маскхалаты, стрелки, моряки, саперы, связисты, автоматчики и минометчики карабкались на высокий, яростно обороняемый врагом берег.
Подразделения 136-й дивизии так стремительно прошли 600-метровый ледяной рубеж реки, что, когда гитлеровцы открыли огонь, до левого берега оставалось не более 150 метров. Используя металлические кошки и крючья, лестницы и доски, почти без потерь наши части поднялись на обрывистый обледеневший берег и ворвались в сильно укрепленный пункт врага – деревню Марьино. К вечеру первая линия вражеской обороны была взломана. В прорыв устремились дивизии 67-й армии.
В боях у деревни Марьино особенно отличился Ленинградский стрелковый полк 136-й дивизии. Он был сформирован в 1918 году из рабочих Путиловского (ныне Кировского) завода. В 1924 году полк был переименован в Ленинградский, а в 1930 году награжден Почетным знаменем ЦИК СССР. С алым знаменем кировцев воины Ленинградского полка пересекали Неву. Знаменосец – рядовой Михаил Семенов, даже раненный, не выпустил его из рук.
На второй день боев геройский подвиг совершил связист этого полка Д. С. Молодцов. Советские бойцы атаковали батарею тяжелых 305-миллиметровых орудий противника, расположенную в лесу близ деревни Марьино. Но внезапно с фланга из дзота на небольшой высотке начал стрелять немецкий пулемет. Бойцы залегли. Командир батальона создал специальную группу для ликвидации вражеской огневой точки. Одним из первых добровольно вошел в эту группу рядовой Дмитрий Молодцов. Когда воины приблизились к высотке, Молодцов обошел дзот с тыла и, оказавшись над амбразурой, бросил в нее две гранаты. Однако после короткого перерыва огонь возобновился с прежней силой. Тогда Молодцов спрыгнул вниз на торчавший ствол вражеского пулемета, навалился на него грудью и последним усилием прижал пулемет к земле. Тело героя прошила пулеметная очередь, но пулемет замолчал. Путь наступающим советским частям был открыт.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года Д. С. Молодцову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. На братской могиле у деревни Марьино установлена мемориальная доска, посвященная подвигу Д. С. Молодцова. О герое рассказывает также памятная доска на здании Дома культуры в городе Кировске.
В боях при прорыве блокады Ленинграда отличился старшина И. А. Лапшов, также удостоенный звания Героя Советского Союза. Одним из первых он достиг левого берега Невы и за день боев вместе с четырьмя солдатами выбил противника из укрепленного пункта, захватил около двух десятков пленных, четыре орудия и склад боеприпасов.
Высокое мастерство и мужество в боях проявили советские танкисты. На своих "малютках" – легких танках "Т-60" – они вклинились в прибрежную оборону фашистов, почти в упор расстреливая из пушек и пулеметов уцелевшие огневые точки противника. Более 20 орудий и 15 огневых точек уничтожил лейтенант Д. И. Осатюк. Командир "малютки" Д. И. Осатюк и механик-водитель И. М. Макаренко были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
На седьмой день боев, 18 января 1943 года, произошла волнующая встреча воинов Ленинградского и Волховского фронтов. В 11 часов 35 минут утра между рабочими поселками № 1 и 5 Синявинского торфопредприятия встретились бойцы батальона капитана Ф. И. Собакина (Ленинградский фронт) с автоматчиками 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. А вечером ленинградцы, весь советский народ слушали сообщение Советского Информбюро:
"На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших Ленинград. Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав реку Неву, наши войска в течение семи дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли: город Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, рабочие поселки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Подгорная.
Таким образом, после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда".
За мужество и героизм, проявленные в этих боях, звания Героя Советского Союза были удостоены старший лейтенант И. А. Заика, сержант И. А. Лапшов, старшина И. М. Макаренко, красноармеец Д. С. Молодцов, лейтенант Д. И. Осатюк, старший сержант Т. Е. Пирогов, генерал-майор Н. П. Симоняк.
Гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными 19 тысяч и пленными 1275 солдат и офицеров.
Прорыв блокады дал возможность осуществить прямую связь города со страной и создал условия для подготовки полного разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом.
В память о воинах, погибших при прорыве блокады Ленинграда, близ деревни Марьино установлен монумент "Танк-победитель".
По материалам издания Памятные Места Ленинградской Области
Информация
В ходе битвы за Ленинград немецко-фашистские войска, прорвавшись через ст. Мга, 8 сентября 1941 года заняли Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезали Ленинград от остальной страны с суши. Жители города оказались в тяжелейших условиях. Запасы продовольствия были катастрофически ограничены, на 12 сентября 1941 года они составляли: хлеба, крупы и мяса – на 30–35 суток, жиров – на 45 суток, сахара и кондитерских изделий – на 60 суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло хватить только до ноября, жидкого топлива – до конца сентября. В результате введенные по карточной системе нормы продовольствия стаи снижаться. 1 октября 1941 года снижен в три–шесть раз хлебный паек для рабочих и инженерно-технических работников до 400 г в день, для служащих, иждивенцев и детей – до 200 г. С 20 ноября в результате пятого снижения рабочие получали по 250 г хлеба в день, все остальные – по 125 г, с 25 декабря в связи с подвозом по «Дороге жизни» нормы стали увеличиваться. Мужественные жители города стойко выдержали 872 дня, в течение которых сообщение с остальной страной поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Блокада была снята 27 января 1944 года.