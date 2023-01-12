ВПЕРЕДИ ТРАНСГУМАНИЗМ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Прошлый год оказался «плодотворным» в плане отношений России с различными надгосударственными организациями — ООН, Всемирный банк, Всемирный экономический форум, ЮНЕСКО, ВОЗ, ОЭСР, ВТО, МВФ, G20 и прочие. Ни для кого не секрет, что перечисленные структуры подчиняются в первую очередь влиятельным банкирам и различным крупным транснациональным корпорациям — тем, кого можно назвать финансовыми гигантами и кто находится не только на Уолл-Стрит, но и в других крупных городах Соединенных Штатов, Швейцарии, Великобритании. Именно их политические режимы с англо-саксонской риторикой, подкрепленной силовой поддержкой НАТО, обеспечивают мировое господство и навязывают остальному миру повестки глобалистов, прикрываясь позицией «всего цивилизованного мира».
Начало СВО, проводимой на Украине, для многих патриотов, консерваторов и сторонников суверенного пути развития России принесло надежду на глобальные перемены внутри нашей страны. С началом спецоперации многие паразитирующие организации западных колониалистов начали стали отрекаться от России — из отечественных компаний стали уходить зарубежные топ-менеджеры, многие иностранные компании покинули нашу страну, свернули свою торговлю или выпуск продукции.
Участники Всемирного экономического форума, представители Всемирного банка и различных структур ООН выступили с официальными обращениями, осуждающими действия России. К слову, когда десятилетиями «беспределили» США, все дружно молчали, будто набрав в рот воды…
Многие российские политики, депутаты, чиновники предложили закономерные зеркальные шаги.
Так вице-спикер ГД Петр Толстой еще в мае сообщил, что МИД направил в Госдуму предложения о выходе РФ из ВТО и ВОЗ. А участники Болонского процесса высказались за то, чтобы вывести из соглашения Россию — мы и сами рады были бы. Но в итоге ровным счетом ничего не произошло.
Помимо приостановления (но не разрыва) сотрудничества с ВЭФ, Россия также осталась «верна» ВОЗ, из ВТО мы также не вышли, хотя многие политики давно согласились, что членство в этой организации особых «плюсов» нам не принесло. Ну, а министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков недавно заявил, что Болонский процесс свернут не будет — в российских вузах магистратура останется повсеместно.
Выступления отечественных представителей цифрового лобби, Центробанка, Грефа и иже с ним дали понять, что в России глобальную повестку «цифровой трансформации», а также создание «проактивного общества» биороботов с «цифровыми профилями» под тотальным государственным и частным корпоративным контролем никто отменять не собирается, более того, ее выполняют семимильными шагами.
В первую очередь агрессивная оцифровка коснулась образования.
Школьников загнали во ФГИС «Моя школа», предоставленную Минцифры, а также навязывают различные цифровые платформы с зачастую платным содержанием (РЭШ, Сферум, Сберкласс, Учи.ру), где живого учителя заменили персональными траекториями и цифровым образовательным контентом. Госдума приняла закон о создании базы генетической информации. Также разработана единая биометрическая система со слепками лица и голоса россиян, которую планируют наполнять и расширенно применять под предлогом защиты наших паспортных данных. Фактически создаваемой системой всеобщей проактивности и переходом на электронные госуслуги с цифровой идентификацией человека формируется настоящий цифровой электронный концлагерь.
А если принять во внимание, что в конце прошлого года в Госдуму внесен законопроект о цифровом рубле (Цифровая валюта центрального банка, или central bank digital currency (CBDC) является глобалистским проектом), предназначенный для тотального контроля не только финансов, но и жизни каждого гражданина с постепенным уничтожением наличных денег, то картина вырисовывается и вовсе безрадостная.
Летом прошлого года в НИЦ им. Курчатова была представлена классическая стратегия трансгуманистов по слиянию человека и машины — все это было отражено в проекте Указа президента РФ «О Стратегии развития природоподобных (конвергентных) технологий».
Изучая данный документ, можно убедиться, что мечты многих евгеников (типа Курцвейла, Мора и пр.) по изменению природы человека и трансформации его как вида не так уж и далеки от реализации на практике. Пока этот закон не принят. Но мы знаем, как наши законодатели склонны «печь» различные законы, как горячие пирожки… В целом подобные тенденции настораживают — «цифровые» инициативы исходят с самого верха, поддерживаются влиятельными и заинтересованными в них людьми и мнение простых граждан при этом никого не волнует.
Также отметим, что российские чиновники принимают активное участие в утверждении Пандемического соглашения под эгидой ВОЗ, в рамках которого предусмотрена трансграничная передача генетики людей, образцов разных инфекций, оперативный ввоз и распространение во всех странах «инновационных» вакцин от новых «смертельных» инфекций. К слову Минздравом РФ было объявлено о расширенных ДНК‑тестах новорожденных в роддомах и о фактическом сборе их образцов.
На примере ковидной истерии можно не сомневаться, что новые опасные инфекции уже на низком старте и ждут отмашки от «элит» для успешного шествия (запуска) по всей планете — «говорящие головы» уже не раз об этом предупреждали. Именно поэтому Минздравом был создан единый реестр больных инфекционными заболеваниями, а санитарные врачи на местах даже в обычный сезонный подъем ОРВИ начинают карантинно-ограничительно зверствовать. Но это только начало… пока длится СВО, народ просто не хотят «кошмарить», чтобы не нагнетать ситуацию в обществе. Но все когда-нибудь заканчивается…
Примечательно, что одной из главных отраслей, где Россия кардинально и безнадежно отстала от Запада и полностью зависима от зарубежных корпораций, являются информационные технологии, в целом, и технологии обработки персональных данных граждан, в частности.
Может быть именно поэтому наши «элитки» усиленно стараются пропихнуть глобальную цифровизацию, посадить нас на цифровые поводки?
На них ведь так удобно водить народ «куда нужно». А насколько эти «элитки» наши? Нужно быть совсем отсталым, чтобы не понимать, что в условиях тотального противостояния коллективному Западу наше цифровое «отставание» нужно рассматривать как конкурентное преимущество.
Таким образом, основным вектором движения России остаются цифровизация, глобализация и трансгуманизм, прописанные президентом в Национальных целях развития страны. А ведь у нашей страны был такой замечательный шанс, основания и возможности освободиться от этого рабства! Но наши «элитки» по-прежнему пытаются усидеть на нескольких стульях, надеясь договориться с коллективным Западом, сберечь свои наворованные миллионы-миллиарды и наивно полагают, что они будут выше создаваемого электронного концлагеря для остального «быдла». А пока о каких-либо перспективных прогнозах для народа, который по-прежнему находится в состоянии глубокого сна и не собирается противостоять наступающей эпохе цифрового рабства, говорить не приходится.
Противостоять всеобщему злу сложно, но несмотря на это, необходимо готовиться продолжать борьбу за традиционные ценности и само право оставаться человеком, а не набором единиц и нулей в грядущем глобальном сатанинском цифровом концлагере.
Для начала не только необходимо осознание того, что барин не приедет и не рассудит, и что помощь не придет, потому что она уже здесь, и помощь — это мы сами, но и что только благодаря масштабным потрясениям большинство граждан и руководство страны сможет понять, что происходит и вовремя остановиться. Хочется верить, что можно обойтись без этого…
Роман Молотов