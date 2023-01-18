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среда, 18 января 2023 г.

Сатирическим пером: «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ…»

          За окнами полицейского участка грустные ивы выглядят совсем печальными, а серебристые тополя поднятыми к небесам ветвями по-прежнему вымаливают у них, хоть каплю воды.

           В прохладных коридорах участка только что отбушевали участники не совсем состоявшегося митинга, санкционированного лишь в отдельных деталях. Еще более прохладные камеры гостеприимно распахивают свои двери перед задержанными. Неожиданно, из бывшей ленинской комнаты, смежной с кабинетом дежурного офицера, фальшиво донеслось: «… Наше слово гордое товарищ нам дороже всех красивых сло-о-ооов…».

           «Черт знает что!», - возмущается полковник, прибывший для контакта согласования операции по очистке  площадей от любителей возмущаться по поводу и без повода.

           «Это  не то, что Вы думаете», - успокаивает высокое лицо дежурный. «Это наш человек поет, т. е. репетирует».

           «Что-о?» - подскакивает с дивана высокое начальство. «Это как прикажете понимать?». Голос  его поставлен жестко, глаза схвачены прищуром.

           «Т-с-ссс!», - успокаивающе прикладывает указательный к губам офицер. И решается на «утечку информации». «Это, понимаете ли, когда свой, хм … среди чужих…».

           «Г-мы», успокаивается согласующее лицо. «А я, право, уже решил что у вас завелись чужие среди своих . А, все-таки, как это ваш «соловей»  успел забыть столь известные слова? Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек…», - не без удовольствия, с чувством,  напевает полковник  , но, опомнившись, выглядывает, на всякий случай, в коридор.

           «А что Вы хотите, он у нас из той публики, что и раньше-то, как  следует, слов этой песни не знала. Теперь, вот, учится петь подолгу службы, так сказать, в интересах государства», - консультирует гостя дежурный.

            «Наши нивы гла-а-зом не обша-ришь…», безошибочно продолжает фальшивить за стеной голос.

           «Ну что ты воешь, как дьякон на отпевании?», - включается чей-то внушительный бас. – «Разве митингующие так поют? Петь надо от души, от сердца! В нее, в песню, надо вжиться, ее надо чувствовать! Ну, вспомни, в какой великой державе ты жил. Представь себе свою  прежнюю сытую безмятежную жизнь, вспомни копеечные цены. Вспомни,  как раньше счастливо жили твои родители и как они живут сейчас? Тогда и дело пойдет, можешь в этом не сомневаться… Э-э-эээ, ну, что с тобой? С чего это ты расплакался. Все у тебя: то – недолет, то – перелет. Ведь не на похоронах будешь петь, а на митингах. А на митингах не плачут, если, конечно, мы не вмешаемся…», - пестует подопечного явный сторонник системы Станиславского.

           «Не завидую я вашему Карузо! – задумчиво воскрешает тему начальство. Боюсь, как бы  на его плечи раньше новеньких погон не опустились бы дубинки в какой-нибудь свалке. Уж, я-то, своих держиморд, знаю. У них, что стоит на первом месте? Силовой прием! Ну, предположим, что он завопит: «Я – свой! Я – свой!!. Тогда другие продолжат дело моих гавриков! Что тогда скажете, капитан?».

           «Ничего, вылечат, страховку дадут. Она нынче никому не помешает.

 А там, глядишь, в другой город переведут, подальше от греха и за новой лычкой. Страна наша – не маленькая, и если работа у нас в дефиците, то демократии у нас – в явном избытке…

           «Широка-а-ааа страна моя родна-а-ая…», - жалобно затянула стена.

 Репетиция продолжалась.

 

                                                        А. САМАРИН (орфография и пунктуация авторские)