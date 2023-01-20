Сегодня День Республики Крым

20 января 1991 года крымчане возродили свою автономию после того, как ее в 1945-м преобразовали в Крымскую область.
Это был первый местный референдум, проведенный в СССР. 20 января 1991 года крымчане шли на избирательные участки, как на праздник. Они были уверены, что голосуют за восстановление Крыма в составе России, как это было до 1954 года, что они вернутся на Родину.
Автономный статус республики был восстановлен и Крым получил довольно широкие полномочия, но остался в составе Украины.
«Поздравляю всех крымчан с этим праздником и хочу напомнить, что именно коммунисты сыграли решающую роль в развитии полуострова. Начиная от Декрета Совета народных комиссаров, под руководством В. И. Ленина, проведения референдума в 1991 году и принятия крымскими коммунистами Конституции республики в 1998 году, которая дала возможность в дальнейшем решать судьбу развития полуострова путем проведения референдумов, — рассказал депутат Госсовета РК, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. — Современную, истинную историю творят крымчане своим ежедневным трудом на благо развития Крыма. И властям, вместо того, чтобы трусливо запрещать коммунистам собираться у памятников Ленину и отмечать традиционные памятные даты, лучше пойти и поклониться в ноги Владимиру Ильичу и поблагодарить Коммунистическую партию Советского Союза за принятые дальновидные и мудрые решения, обеспечившие правовую основу для долгожданного воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, также прислушаться к Компартии Российской Федерации, которая ратует за настоящее возрождение сильной страны и народа».