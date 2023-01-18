Рабочим и ветеранам завода "Пневматика" вручили медали

В продолжении празднования столетия образования Союза Советских Социалистических Республик депутаты КПРФ Сергей Богатыренко и Василий Саенко посетили крымское предприятие ОАО «Пневматика», которое производит продукцию, отвечающую требованиям мировых стандартов.
Данное предприятие имеет современное оборудование, которое позволяет до минимума свести участие человека в тяжелых, монотонных работах и значительно повысить производительность труда. Под руководством генерального директора Николая Васильева предприятие и сегодня сохраняет свои лучшие производственные традиции, выпуская продукцию высочайшего класса, которая используется в том числе при производстве атомных ледоколов проекта «Арктика». Весомый вклад вносится в нашу общую победу: отдельная продукция выпускается для нужд специальной военной операции.
Коллективу завода за многолетний добросовестный труд, сохранение рабочих мест и весомый вклад развития машиностроения Республики Крым и Российской Федерации была вручена почетная грамота ЦК КПРФ за подписью Геннадия Андреевича Зюганова. Сергей Богатыренко вручил памятные медали «100 лет СССР» рабочим трудового коллектива и ветеранам предприятия.
"Немаловажно, что руководство сохранило научную базу и на предприятии продолжает функционировать конструкторское бюро, а также, уделяется особое внимание воспитанию будущих работников, благодаря собственной учебной базе, — отметил лидер крымских коммунистов. — Сегодня как никогда необходимо уделять внимание развитию промышленного комплекса Республики Крым, общаться с руководством и трудовыми коллективами предприятий, а главное слышать их проблемы и предпринимать все возможные шаги для их решения. К сожалению, в данный момент, бюрократическая система в разы усложняет развитие предприятий Крыма, в том числе и получение финансовой помощи от государства".