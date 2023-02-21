Принципам коммунизма - 175 лет

175 лет назад Карл Маркс и Фридрих Энгельс впервые опубликовали «Манифест Коммунистической партии».
В своем труде авторы обосновывают цели, задачи и методы борьбы коммунистических организаций и партий. Здесь также констатируется, что вся предшествующая история человечества – это история борьбы классов.
Авторы провозглашают неизбежность гибели капитализма от рук пролетариата, которому предстоит построить бесклассовое коммунистическое общество с общественной собственностью на средства производства.
По сей день этот труд актуален не менее, чем во время его первой публикации.
Авторы провозглашают неизбежность гибели капитализма от рук пролетариата, которому предстоит построить бесклассовое коммунистическое общество с общественной собственностью на средства производства.
«Манифест» начинается словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». Заканчивается он следующими предложениями: «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир», — за которыми следует знаменитый исторический лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Впервые издан 21 февраля 1848 года в Лондоне. Переиздавался многократно, в том числе и при жизни авторов, однако изменения не вносились. В предисловии к немецкому изданию 1872 года Энгельс отмечал: «Однако „Манифест“ является историческим документом, изменять который мы уже не считаем себя более вправе».
По сей день этот труд актуален не менее, чем во время его первой публикации.