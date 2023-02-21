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вторник, 21 февраля 2023 г.

Принципам коммунизма - 175 лет

175 лет назад Карл Маркс и Фридрих Энгельс впервые опубликовали «Манифест Коммунистической партии».


В своем труде авторы обосновывают цели, задачи и методы борьбы коммунистических организаций и партий. Здесь также констатируется, что вся предшествующая история человечества – это история борьбы классов.
Авторы провозглашают неизбежность гибели капитализма от рук пролетариата, которому предстоит построить бесклассовое коммунистическое общество с общественной собственностью на средства производства.

«Манифест» начинается словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». Заканчивается он следующими предложениями: «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир», — за которыми следует знаменитый исторический лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Впервые издан 21 февраля 1848 года в Лондоне. Переиздавался многократно, в том числе и при жизни авторов, однако изменения не вносились. В предисловии к немецкому изданию 1872 года Энгельс отмечал: «Однако „Манифест“ является историческим документом, изменять который мы уже не считаем себя более вправе». 
 
По сей день этот труд актуален не менее, чем во время его первой публикации.