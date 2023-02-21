Кому помешало Знамя Победы?

В прошлом году, накануне 9 Мая - праздника Великой Победы, активисты КПРФ из Симферополя облагородили загаженное граффити строение. В результате на набережной реки Салгир в центре столицы появился патриотичный мурал со Знаменем Победы.И вот на днях героическое Знамя Победы было аккуратно закрашено в серый цвет. Причем рядом, да и по всей набережной, остались нетронутыми граффити непонятного содержания.
Нам интересно, кто решился на такую пакость или даже назовем ее провокацией. Почему городские власти годами не обращают внимание на "настенную живопись", а патриотическое Знамя Победы вдруг помешало? Возможно, эти люди сомневаются в нашей победе, или хотят оскорбить наших бойцов, сражающихся с этим знаменем на СВО?
Хотелось бы, чтобы ответы на эти вопросы получили органы прокуратуры.