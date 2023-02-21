Сергей Богатыренко: " Едро уничтожает детство"

Депутаты от КПРФ данный законопроект категорически не поддерживают. Главная обязанность и труд подростков - это качественное образование, так как это основа успешного развития не только молодежи в будущем, но и страны в целом. У нас и так уже много примеров, когда ответственные посты занимаю «недоучки». Детский труд однозначно пойдет в ущерб учебе. И, тем не менее, в современной России спрос на детский труд растёт. Единороссы возвращают нас в царские времена, уничтожая главное советское достижение – социальные гарантии. Они уверены, что их инициатива не только улучшит материальное положение российских семей, но и поможет воспитывать в детях чувство ответственности. Перекладывать благосостояние на 14-летних детей – это ПОЗОР для власти, особенно когда акционеры «национального достояния» – Газпрома, делят рекордную сверхприбыль. Может проще национализировать Газпром и другие сырьевые монополии и передать их народу? Тогда не придется эксплуатировать детский труд, а уровень жизни в стране станет достойным для всех.
Почему этой проблемы не было в советское время? Да потому что детям некогда и незачем было работать, так как функционировали десятки бесплатных секций и кружков на любой вкус и интерес, а родители получали достойную и стабильную зарплату и даже не помышляли, чтобы их детям надо было дополнительно зарабатывать.
Для справки: по данным Минэкономразвития, сейчас в России в качестве самозанятых зарегистрированы 77 тыс. человек, которым от 14 до 18 лет. Крым эта ситуация стороной не обошла. На сегодняшний день в республике более 80 тысяч несовершеннолетних, устраивается на работу 10%, то есть, 8 тысяч. Увеличение количества трудящихся подростков несёт негативный характер и демонстрирует плохие тенденции в экономическом развитии нашей страны.
Не превратиться ли эта ситуация в очередной рассадник беззаконья в Крыму и в России?
КПРФ всегда стоит на защите бесплатного и качественного образования, ведь подростки вместо того, чтобы добывать доход для своей семьи(а всё к этому и идёт) – должна учиться, поступать в университеты и строить свою жизнь с уверенностью в своём будущем, будущем своих детей и своей страны.
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко