30 лет КПРФ: политическое наследие и планы на будущее

Сегодня в 13:00 в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 30-летию КПРФ, достижениям за этот период, а также планам партии и фракции КПРФ на новый политический сезон.
В мероприятии примут участие председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, член президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков и секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте.