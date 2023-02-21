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вторник, 21 февраля 2023 г.

День памяти Михаила Шолохова

Сегодня исполняется 39 лет со дня смерти великого русского, советского писателя, журналиста и киносценариста, военного корреспондента, лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Александровича Шолохова.

Писатель из народа, превосходно отражавший его жизнь, его волнения, глубоко проникавший в психологию представителей всех слоев общества. Ему были понятны и не чужды боли и проблемы простого народа. Трудный процесс коллективизации, жесткая политика хлебозаготовок, свирепый голод, репрессии, Великая Отечественная война и послевоенные годы – все эти темы поднимаются Михаилом Александровичем в письмах, адресованных И.В. Сталину. В период с 1931-го года по 1950-й годы писатель отправил ему 14 писем и небольших записок, 12 раз был у него на приеме.

Каждое произведение Михаила Шолохова отмечает какую-либо веху в истории страны: «Донские рассказы» и «Тихий Дон» — гражданскую войну и расказачивание; «Поднятая целина» — коллективизацию; «Они сражались за Родину» и «Судьба человека» — Великую Отечественную войну и период восстановления хозяйства. Его то высоко ценили, то принижали достоинства. Взлетев на литературный пьедестал в период сталинского правления, он чуть не слетел с него при Хрущёве… Всю жизнь и после смерти его преследовали подозрения в плагиате, которые стойко развеивали всевозможные экспертизы…

В своем знаменитом романе «Тихий Дон» писатель ярко и глубоко показал жизнь казачества, томления и метания людей, ставших на перепутье. Политика и народные обычаи, любовь и предательство, жизнь и смерть. Шолохову удалось показать душевные метания простого человека, оказавшегося в непростой ситуации, и сделать это так тонко и одновременно глубоко, что каждый читатель узнает в нем себя. Именно за это роман Михаил Шолохова получил «Тихий Дон» Нобелевскую премию по литературе в 1965 году.

Сердце писателя перестало биться 21 февраля 1984 года в 1 час 40 минут. Похоронен он в станице Вёшенской во дворе своей усадьбы на берегу Тихого Дона.