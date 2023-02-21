День памяти Михаила Шолохова

Сегодня исполняется 39 лет со дня смерти великого русского, советского писателя, журналиста и киносценариста, военного корреспондента, лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Александровича Шолохова.
Писатель из народа, превосходно отражавший его жизнь, его
волнения, глубоко проникавший в психологию представителей всех слоев общества. Ему
были понятны и не чужды боли и проблемы простого народа. Трудный процесс
коллективизации, жесткая политика хлебозаготовок, свирепый голод, репрессии,
Великая Отечественная война и послевоенные годы – все эти темы поднимаются
Михаилом Александровичем в письмах, адресованных И.В. Сталину. В период с
1931-го года по 1950-й годы писатель отправил ему 14 писем и небольших записок,
12 раз был у него на приеме.
Каждое произведение Михаила Шолохова отмечает какую-либо
веху в истории страны: «Донские рассказы» и «Тихий Дон» — гражданскую войну и
расказачивание; «Поднятая целина» — коллективизацию; «Они сражались за Родину»
и «Судьба человека» — Великую Отечественную войну и период восстановления
хозяйства. Его то высоко ценили, то принижали достоинства. Взлетев на
литературный пьедестал в период сталинского правления, он чуть не слетел с него
при Хрущёве… Всю жизнь и после смерти его преследовали подозрения в плагиате,
которые стойко развеивали всевозможные экспертизы…
В своем знаменитом романе «Тихий Дон» писатель ярко и
глубоко показал жизнь казачества, томления и метания людей, ставших на
перепутье. Политика и народные обычаи, любовь и предательство, жизнь и смерть. Шолохову
удалось показать душевные метания простого человека, оказавшегося в непростой
ситуации, и сделать это так тонко и одновременно глубоко, что каждый читатель
узнает в нем себя. Именно за это роман Михаил Шолохова получил «Тихий Дон»
Нобелевскую премию по литературе в 1965 году.
Сердце писателя перестало биться 21 февраля 1984 года в 1
час 40 минут. Похоронен он в станице Вёшенской во дворе своей усадьбы на берегу
Тихого Дона.