К годовщине разгрома фашистов под Сталинградом

Была война, Союз сражался,
Сотни народов бились в кровь.
И за меня, что жив остался,
За стариков и отчий кров.
Фашист топтал мои просторы,
Сжигал деревни, города,
Теснили Русь нацистов своры
И европейская орда.
И нет семьи в родной отчизне,
Где бы не пал отец иль мать,
Молись хоть сотнями по тризне,
Родных с земли уж не поднять.
Война прошла, ищу на карте,
Где тот рубеж: «Ни шагу назад»,
Где тысячи бойцов, как в Спарте
Пали, и где наш Сталинград?
На каждой фронтовой медали
Портрет великого вождя,
За что ж вы Сталина отняли?
С ним в бой отец шел за меня.
Людскую память не стереть,
И пока живы ветераны, дадим им час не умереть
И с честью оплатить их раны.
Великий подвиг знает Русь.
Остановитесь! Всем нужна награда
За миллионы павших душ
Возродим имя Сталинграда!
О. А. Черников