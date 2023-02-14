Поиск по газете

вторник, 14 февраля 2023 г.

К годовщине разгрома фашистов под Сталинградом

Была война, Союз сражался,

Сотни народов бились в кровь.

И за меня, что жив остался,

За стариков и отчий кров.

 

Фашист топтал мои просторы,

Сжигал деревни, города,

Теснили Русь нацистов своры

И европейская орда.

 

И нет семьи в родной отчизне,

Где бы не пал отец иль мать,

Молись хоть сотнями по тризне,

Родных с земли уж не поднять.

 

Война прошла, ищу на карте,

Где тот рубеж: «Ни шагу назад»,

Где тысячи бойцов, как в Спарте

Пали, и где наш Сталинград?

 

На каждой фронтовой медали

Портрет великого вождя,

За что ж вы Сталина отняли?

С ним в бой отец шел за меня.

 

Людскую память не стереть,

И пока живы ветераны, дадим им час не умереть

И с честью оплатить их раны.

 

Великий подвиг знает Русь.

Остановитесь! Всем нужна награда

За миллионы павших душ

Возродим имя Сталинграда!

 

О. А. Черников