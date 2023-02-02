Сергей Богатыренко: " Сегодня мы отмечаем одну из самых великих дат в истории нашей страны и всего человечества"

Сегодня мы отмечаем одну из самых великих дат в истории нашей страны и
всего человечества — 80-ую годовщину Победы в Сталинградской битве!
На Сталинградской земле, начиналась победа советского народа в Великой Отечественной войне. Она стала предопределяющей в победе над фашизмом!
Коммунисты до сих пор хранят память о тех тяжелых днях. По всей стране не прекращается борьба за возвращение городу легендарного имени Сталинград.
Мы будем и дальше хранить память, бороться за справедливость и не позволим замарать страницы нашей великой истории во лжи и фальши!
Светлая память павшим защитникам, низкий Вам поклон, ветераны, труженики тыла, дети войны, за вашу преданность, несгибаемое мужество, стойкость в борьбе за свободу от фашизма!
Первый секретарь КРО КПРФ, депутат Госсовета Республики Крым Сергей Богатыренко