Дорогие ветераны!!! Уважаемые жители всей нашей необъятной Родины!!!
Сердечно поздравляю Вас с 80-ой годовщиной Победы советского народа в Сталинградской битве!!!
С июля 1942 года по февраль 1943 года шла ожесточённая и кровопролитная Сталинградская битва. 2 февраля 1943 года стало одной из самых важных дат в истории Советского Союза и переломом хода Великой Отечественной войны. После 125 долгих дней и ночей обороны города на Волге бойцы Красной Армии перешли в наступление. Через 76 дней советские воины и жители разрушенного города, проливая кровь, зачищая улицу за улицей и каждый дом, освободили важнейший стратегический, промышленный и транспортный узел от фашистов.
Победа в Сталинградской битве нарушила «мечты» Гитлера стереть город, носящий имя вождя Советского Союза – И.В. Сталина, с лица Земли. Не удалось группе армий «В» захватить город, отрезать нашу страну от стратегически важных месторождений нефти и газа на Кавказе, «взять под контроль» аграрную житницу Советской России! Всё это стало возможным благодаря стойкости, мужеству, героизму, истинной доблести и патриотизму советских людей и воинов Красной Армии!
За время героической обороны Сталинграда погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров, мирных жителей и детей от постоянных массовых артиллерийских бомбардировок и налётов воздушного флота люфтваффе. Капитуляция 20 немецких дивизий и пленение фельдмаршала Паулюса с 24 генералами Вермахта стали днём национального траура для Третьего рейха, приблизив нашу Великую Родину к Победе над «коричневой чумой». Весомый вклад в поражение фашистов под Сталинградом внесла прославленная приморская 96-я сталинская отдельная дивизия, сформированная из пограничников и моряков – тихоокеанцев. Девизом воинов - дальневосточников, защищавших город на Волге, стали слова прославленного снайпера, воспитанника ТОФ, владивостокца с острова Русский, Героя Советского Союза Василия Зайцева: «За Волгой земли для нас нет!». Осенью 1942 года вся страна узнала о подвиге 33 солдат и офицеров 87-й стрелковой дивизии во главе с нашим земляком политруком Леонидом Ковалёвым, которые сдерживали натиск 70 вражеских танков. Бойцы подбили и сожгли 27 танков, уничтожили 150 гитлеровцев, внеся свой вклад в общую Победу над нацистами. Все вышли из боя живыми.
Победа над фашистами под Сталинградом навеки вписана в мировую историю и историю России, а подвиги советских солдат, офицеров и мирных жителей навсегда останется в наших сердцах! Это великое наследие мы должны сохранить для последующих поколений, а своими поступками и делами доказать, что мы достойны памяти Героев. Призываю всех жителей города Владивостока, Приморского края и других субъектов нашей страны поддержать обращение членов МОО «Союз Советских офицеров» России и ООД «ДПА», направленное Верховному Главнокомандующему РФ, Президенту РФ Путину В.В. о переименовании города Волгограда и возвращении ему исторического названия – Сталинград.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, «дети войны» и сталинградцы, от имени всех советских офицеров Приморского края и Дальнего Востока примите слова огромной бесконечной благодарности за мирное небо, которое Вы нам подарили. И низкий Вам поклон, за вашу преданность Родине, за стойкость в борьбе за её свободу. Вся ваша жизнь и судьба – пример и урок для нас и всех будущих поколений! Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни! Мира Вашему дому, счастья Вам и Вашим близким!
НЕПОКОРЁННЫЙ И НЕПОБЕЖДЁННЫЙ СТАЛИНГРАД, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТНЫЙ!!! МЫ ПОМНИМ!!! МЫ ГОРДИМСЯ!!!
С огромным уважением,
Командующий Восточным Военным округом ССО,
Председатель КС ПРО МОО «Союз советских офицеров»
России, полковник ССО, член ЦИК МССО,
член ЦС МОО ССО России, член Исполкома ДПА,
Председатель КС ПКО ООД «ВСД «Русский Лад» В.В. Гришуков