Поздравление Геннадия Зюганова

С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Дорогие товарищи! Друзья! Соотечественники!
День 23 февраля стал в нашей стране праздником после того, как в 1918 году в боях под Псковом и Нарвой родилась непобедимая и легендарная Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Ее боевой путь подвигов и побед навсегда стал предметом общенародной гордости.
На борьбу с интервентами и их белогвардейскими пособниками бойцов молодой РККА вдохновили идеи социализма, вел вперед советский патриотизм. Образование СССР помогло сплочению граждан нашего Отечества. Его Армия и Флот мужали и укреплялись, будучи плоть от плоти детищем трудового народа.
Победа СССР в мае 1945-го ковалась на фронте и в тылу. На призыв партии В.И. Ленина «Все для фронта, все для победы!» откликнулись миллионы людей. Весь потенциал Советского Союза был мобилизован на отпор беспощадному врагу. Подвигом Брестской крепости, стойкостью блокадного Ленинграда, героизмом Сталинграда восхищался весь мир. Наши воины во главе с верховным главнокомандующим И.В. Сталиным громили фашистскую нечисть на земле, в небесах и на море. Имена Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского и И.С. Конева, Р.Я. Малиновского и И.Д. Черняховского, других полководцев Победы были овеяны славой и стали известны каждому.
Предательство идеалов социализма, нашей тысячелетней государственности позволили перекроить мир в пользу самых темных сил. Нынешние фашисты и бандеровцы под сенью натовских покровителей провозгласили героев-освободителей «оккупантами». Их имена пытаются предать забвению, а памятники варварски уничтожают.
105-ю годовщину Красной Армии наша страна вновь встречает в боях за достойное будущее. На полях и в степях, в городах и поселках Украины солдаты и офицеры России мужественно громят последователей палачей Бандеры и Шухевича.
Коммунисты, верные своим идеалам, ведут непреклонную борьбу с неоколониализмом и неонацизмом, сражаются за право народов на суверенное развитие. КПРФ, как и вся трудовая и патриотическая Россия, мужественно и неустанно куют победу в тылу и в боях на передовой.
Мы верим в торжество правды и справедливости. Наследники красных бойцов и командиров призваны крепко держать в руках оружие борьбы за главные ценности трудового народа. За подлинную свободу и народовластие. И пусть их вера в свою правоту принесет новые победы над злобными силами реакции и милитаризма!
С праздником вас, дорогие товарищи!
С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов