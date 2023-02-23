Призывы и лозунги ЦК КПРФ ко Дню Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота

- Да здравствует 105-я годовщина создания Рабоче-крестьянской Красной Армии!
- Ленин! Сталин! Социализм! Победа!
- В единстве народа и Армии – залог несокрушимости России!
- Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Родины!
- За верность Отечеству и социалистическим традициям!
- Делами и свершениями продолжим героический путь отцов и дедов!
- Вооруженные силы России - наследники и продолжатели бессмертных подвигов Красной Армии!
- Возвратим Сталинграду его гордое имя, овеянное огнем сражений и побед!
- Мощь Российского воинства и оборонной промышленности - гарант безопасности Отечества!
- Граждане России, сплотимся в борьбе против русофобской политики США и НАТО!
- Не позволим военщине НАТО ступить на историческую Землю России!
- Братскому народу Украины - свободу от американского рабства и неофашизма!
- Цели военно-политической операции - будут достигнуты!
- Под Красным Знаменем Победы к борьбе за возрождение социалистического Отечества!
- За КПРФ - значит за власть народа!
- За смену курса! За "левый поворот"! За социальный прогресс!
- За экономический и научно-технический суверенитет Отечества!
- Антикризисной Программе КПРФ - статус государственной!
- Российской экономике - бюджет развития, а не деградации!
- Вернем народу России социальные завоевания СССР!
- За свободный труд и социальную справедливость!
- Российскому воинству, ветеранам и защитникам Отечества - достойную поддержку государства!
- Наше дело правое, Победа будет за нами!