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четверг, 23 февраля 2023 г.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ ко Дню Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота


- Да здравствует 105-я годовщина создания Рабоче-крестьянской Красной Армии!

- Ленин! Сталин! Социализм! Победа!

- В единстве народа и Армии – залог несокрушимости России!

- Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Родины!



- За верность Отечеству и социалистическим традициям!

- Делами и свершениями продолжим героический путь отцов и дедов!

- Вооруженные силы России - наследники и продолжатели бессмертных подвигов Красной Армии!

- Возвратим Сталинграду его гордое имя, овеянное огнем сражений и побед!

- Мощь Российского воинства и оборонной промышленности - гарант безопасности Отечества!

- Граждане России, сплотимся в борьбе против русофобской политики США и НАТО!

- Не позволим военщине НАТО ступить на историческую Землю России!

- Братскому народу Украины - свободу от американского рабства и неофашизма!

- Цели военно-политической операции - будут достигнуты!

- Под Красным Знаменем Победы к борьбе за возрождение социалистического Отечества!

- За КПРФ - значит за власть народа!

- За смену курса! За "левый поворот"! За социальный прогресс!

- За экономический и научно-технический суверенитет Отечества!

- Антикризисной Программе КПРФ - статус государственной!

- Российской экономике - бюджет развития, а не деградации!

- Вернем народу России социальные завоевания СССР!

- За свободный труд и социальную справедливость!

- Российскому воинству, ветеранам и защитникам Отечества - достойную поддержку государства!

- Наше дело правое, Победа будет за нами!