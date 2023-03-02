Вышел в свет первый весенний номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Наш полуостров находится в составе Росси уже девять лет. И за все это время для его благоустройства и решения множества экономических и социальных проблем было сделано немало. Однако все десятилетия после развала СССР и пребывания в составе Украины показали, что проблем, требующих немедленного решения, остается еще значительное количество. Руководитель крымских коммунистов Сергей Богатыренко выступил на сессии Госсовета Республики Крым в рамках правительственного часа «Об основных направлениях социально-экономического развития Республики Крым и реализации национальных проектов» и озвучил позицию КПРФ, предложив конкретные действия, направленные на укрепление экономики полуострова в современных условиях. Насколько власть прислушается к ним, будет видно в ближайшее время.
А между тем, с первым месяцем весны вступает в силу ряд
новых законов – от социального обеспечения новых регионов, включения
электросамокатов и гироскутеров в ПДД до кредитных каникул. Мы подготовили
обширный материал на эту тему.
Важной датой в истории нашей страны является 23 февраля.
Крымские коммунисты по традиции отметили 105-ю годовщину создания
Рабоче-крестьянской Красной армии. Во многих населенных пунктах Крыма прошли
торжественные митинги и возложения цветов к мемориалам павшим героям.
Актуальность этой даты в наше время очень высока – проводимая
на Украине СВО показала, как много в нашей стране настоящих защитников
Отечества, готовых отстаивать нашу Родину. В Севастополе и Ялте уже были
установлены памятные мемориалы защитникам СВО и нужно полагать, что это не
последние города, где будет увековечена память героев.
Еще одной памятной датой, которую мы отметили в этом номере,
стала публикация «Манифеста Коммунистической партии». Этому документу,
обосновывающему цели, задачи и методы борьбы коммунистических организаций и
партий, уже 175 лет, однако он до сих пор не потерял своей актуальности. Более
того, Россия, пошедшая по капиталистическому пути развития, наглядно
показывает, что рано или поздно ей нужно будет менять вектор своего развития и
возвращаться к тому, что было создано нашими дедами и прадедами. Только вот
насколько сложным будет этот путь?
По крайней мере в ближайшее время особых предпосылок для
бурного экономического роста и развития, по утверждению специалистов, ожидать
не стоит. А что происходит сейчас и ждет нас в ближайшее время – читайте в
подготовленном блоке новостей.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы
рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма».