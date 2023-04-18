КПРФ ПРОФ на защите трудящихся!

Центральный Комитет КПРФ запустил сайт KPRFPROF.RU, который поможет трудящимся в процессе самоорганизации и борьбе за отстаивание своих прав.
На основе нового проекта КПРФ и инициативные группы работников получат методическую поддержку как организовать свой профсоюз, а уже действующие независимые профсоюзы смогут оперативно обмениваться информацией и эффективнее вести борьбу в разных формах: от совместной выработки предложений в законодательство до трудового протеста. Теперь этой деятельности будет придаваться всё более системный характер.
Постепенно проект будет дорабатываться: планируется наполнение ещё нескольких разделов на сайте.
Чтобы отстоять свои права и получить бесплатную юридическую помощь, трудящиеся могут обратиться на горячую линию по телефону: 8(800)500-28-37, а также зайти на сайт, чтобы узнать о проекте больше и оставить заявку.
Только единым фронтом мы можем дать отпор посягательству на наши права!