Вышел в свет второй апрельский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
В открытом письме Президенту Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему В. В. Путину глава коммунистов Геннадий Зюганов отметил, что против России развернута война на уничтожение, целью которой является расчленение страны, закабаление народа и превращение наших земель в зону колониального грабежа. Вызовы нашего времени также судьбоносны, как и тяжелые испытания других исторических периодов. И наша задача состоит в сплочении и консолидации всего российского общества. Также в своем письме лидер КПРФ подчеркнул, что у России имеется множество исторических символов, свидетельствующих о величии нашей страны, одним из которых является Мавзолей В. И. Ленина, ставший свидетельством подвигов народа. С полной версией открытого письма мы рекомендуем ознакомиться на страницах нашего номера.
Помимо этого, мы расскажем о памятных датах первой половины апреля, которыми мы гордимся – это и День космонавтики, а также дни освобождения населенных пунктов Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
Так как прошлое и будущее страны тесно связаны между собой, то необходимо вспомнить о том, что в России к идеологии государства в разные времена относились по-разному. И о современных проблемах в этом направлении емко и правдиво рассказала Мария Шукшина, выступая на Всероссийской научной конференции «Традиционные ценности как фундамент российского государствостроительства: роль гражданского общества, общественно-культурных и религиозных объединений», которая проходила в Доме Союзов в конце марта. Мы рекомендуем вам, дорогие читатели, ознакомиться с этим актуальным и интересным выступлением.
Помимо затронутых нами вопросов, на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
Подписывайтесь на газету «Коммунист Крыма» и вы всегда будете в курсе событий!
Подписной индекс издания в отделениях «Почты Крыма» – 30538.
Читайте! Думайте! Действуйте!
С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»