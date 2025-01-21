Годовщине со дня смерти Ленина посвящается

101 год назад, 21 января 1924 года, перестало биться пламенное сердце ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА), Вождя мирового пролетариата, революционера, гениального, выдающегося советского государственного и партийного руководителя.
В.И. Ульянов (Ленин) основал партию большевиков. Строил её
из года в год, вёл её под ударами царизма, обучал и закалял её в борьбе с
угнетателями рабочего класса. Под его руководством несокрушимые ряды
большевиков дрались в 1905 году с царским режимом, были в первых рядах борцов
против самодержавия, сумели разбить, разоблачить, свергнуть идейное господство
меньшевиков и эсеров. Благодаря его неутомимой деятельности и идейно-теоретическим
трудам, пролетариат мозолистой рукой поднял красное знамя Великого Октября по всей
стране; смёл сопротивление врагов - капиталистов и утвердил прочно господство
трудящихся в России; сумел выстоять в Великой Отечественной войне и сломать хребет
«коричневой чуме» - фашизму и национализму...
В чём гениальность Ленина? Прежде всего, она заключалась в
том, что он сумел правильно оценить ситуацию о неконкурентности царской России,
ввергнутой в водоворот Первой мировой войны, т.к. капитал и производство страны
в то время на 90% принадлежали иностранным компаниям (как и при нынешнем
режиме)... Ленин понял, что нужно создавать страну новой экономической формации
с государственной формой собственности – социалистической... Гениальность ленинско-сталинской
модернизации заключается в том, что удалось создать единое советское государство,
где правил труд, уважение к человеку труда, социальная справедливость, преемственность
поколений... Удалось подготовить план ГОЭРЛО, принять планы экстенсивного и интенсивного
строительства страны, благодаря которым из полумёртвого государства с африканским
уровнем развития, СССР превратился в супердержаву. Всего за 10 лет было построено
6 тысяч самых современных (на тот момент) заводов и фабрик. Созданы
великолепная наука и система образования...
Нам В.И. Ленин оставил великую страну. И.В. Сталин СССР
сделал супердержавой. Мы – люди, живущие в XXI веке, опираясь на это наследие
должны уверенно двигаться вперёд – к обновлённому социализму!!! Социализм –
общество будущего!!! Наша Родина – Советский Союз!!! Дело Ленина будет жить!!!
Ленин – Сталин – Победа!!!
Мы, трудовой народ!!! ЗА достойную оплату труда!!! ЗА
достойный уровень жизни и пенсий!!! Власть – Народу, Собственность –
Трудящимся!!!
ДОРОГОЙ ЛЕНИНА ИДЁМ ПО ЖИЗНИ,
ПУТИ ВЕРНЕЕ НЕТ НИ ОДНОГО!!!
ТОЛЬКО СОВЕТСКАЯ НАРОДНАЯ
ВЛАСТЬ, СОЦИАЛИЗМ И
ВОЗРОЖДЁННЫЙ СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
СПАСУТ МИР И РЕШАТ ПРОБЛЕМЫ
ВСЕХ НАШИХ НАРОДОВ!!!
Командующий ВВО ССО, Председатель Краевого Совета ПРО МОО
«Союза советских офицеров» России; член ЦИК МССО и ЦС МОО ССО России; член
исполкома ДПА; Председатель КС ПКО ООД «ВСД «Русский Лад» В.В. Гришуков