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вторник, 21 января 2025 г.

Годовщине со дня смерти Ленина посвящается

 101 год назад, 21 января 1924 года, перестало биться пламенное сердце ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА), Вождя мирового пролетариата, революционера, гениального, выдающегося советского государственного и партийного руководителя.

В.И. Ульянов (Ленин) основал партию большевиков. Строил её из года в год, вёл её под ударами царизма, обучал и закалял её в борьбе с угнетателями рабочего класса. Под его руководством несокрушимые ряды большевиков дрались в 1905 году с царским режимом, были в первых рядах борцов против самодержавия, сумели разбить, разоблачить, свергнуть идейное господство меньшевиков и эсеров. Благодаря его неутомимой деятельности и идейно-теоретическим трудам, пролетариат мозолистой рукой поднял красное знамя Великого Октября по всей стране; смёл сопротивление врагов - капиталистов и утвердил прочно господство трудящихся в России; сумел выстоять в Великой Отечественной войне и сломать хребет «коричневой чуме» - фашизму и национализму...

В чём гениальность Ленина? Прежде всего, она заключалась в том, что он сумел правильно оценить ситуацию о неконкурентности царской России, ввергнутой в водоворот Первой мировой войны, т.к. капитал и производство страны в то время на 90% принадлежали иностранным компаниям (как и при нынешнем режиме)... Ленин понял, что нужно создавать страну новой экономической формации с государственной формой собственности – социалистической... Гениальность ленинско-сталинской модернизации заключается в том, что удалось создать единое советское государство, где правил труд, уважение к человеку труда, социальная справедливость, преемственность поколений... Удалось подготовить план ГОЭРЛО, принять планы экстенсивного и интенсивного строительства страны, благодаря которым из полумёртвого государства с африканским уровнем развития, СССР превратился в супердержаву. Всего за 10 лет было построено 6 тысяч самых современных (на тот момент) заводов и фабрик. Созданы великолепная наука и система образования...

Нам В.И. Ленин оставил великую страну. И.В. Сталин СССР сделал супердержавой. Мы – люди, живущие в XXI веке, опираясь на это наследие должны уверенно двигаться вперёд – к обновлённому социализму!!! Социализм – общество будущего!!! Наша Родина – Советский Союз!!! Дело Ленина будет жить!!! Ленин – Сталин – Победа!!!

Мы, трудовой народ!!! ЗА достойную оплату труда!!! ЗА достойный уровень жизни и пенсий!!! Власть – Народу, Собственность – Трудящимся!!!

ДОРОГОЙ ЛЕНИНА ИДЁМ ПО ЖИЗНИ,

ПУТИ ВЕРНЕЕ НЕТ НИ ОДНОГО!!!

ТОЛЬКО СОВЕТСКАЯ НАРОДНАЯ

ВЛАСТЬ, СОЦИАЛИЗМ И

ВОЗРОЖДЁННЫЙ СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

СПАСУТ МИР И РЕШАТ ПРОБЛЕМЫ

ВСЕХ НАШИХ НАРОДОВ!!!

Командующий ВВО ССО, Председатель Краевого Совета ПРО МОО «Союза советских офицеров» России; член ЦИК МССО и ЦС МОО ССО России; член исполкома ДПА; Председатель КС ПКО ООД «ВСД «Русский Лад» В.В. Гришуков