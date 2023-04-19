Советские офицеры говорят с детьми о важном

18 апреля 2023 года в рамках общероссийской акции «День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками» очередное занятие из цикла «Разговоры о важном» комиссар городской Симферопольской организации Союза советских офицеров Крыма Николай Шойму провел для учеников симферопольской школы №35. Также перед учениками девятого и одиннадцатого классов выступил куратор мероприятия от школы Борсук Наталья Сергеевна.По словам Николая Шойму, с помощью своей беседы он старался сформировать представления школьников о жертвах среди мирных советских граждан и о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, о геноциде и Холокосте. От детей ожидал эмоциональной реакции на проявление несправедливости, жестокости, стремления захватить чужие земли для личной выгоды, чтобы дети почувствовали сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны.
Школьники узнали о взрослых и детских концлагерях, созданных фашистами на оккупированных территориях СССР. Также комиссар городской Симферопольской организации Союза Советских офицеров рассказал детям о памятниках и мемориалах, посвященных жертвам фашизма, на территории Симферополя. О месте расстрела евреев, крымчаков и других мирных жителей Симферополя на 10-м километре Феодосийского шоссе, где не так давно дважды поймали «черных копателей», которых предали суду.
«На территории всего Крыма такие места хранят память о трагических страницах истории. Это, например, мемориал на месте взрослого и детского концлагеря «Красный», в районе поселка Дубки, на симферопольской улице Жигалиной в «Картофельном городке», а в Ростове-на-Дону – на месте самого большого захоронения жертв фашизма», – уточнил Николай Шойму.
Также ребята узнали о детском концлагере Саласпилс, о героях Молодой гвардии, о пособниках фашизма из объединенной Европы и местных предателях.
«Рассказал о времени президентства на Украине Кучмы, Ющенко и Януковича, о желании нацистов установить в Крыму памятники Бандере и Шухевичу, о нацистских «поездах дружбы» в направлении Крыма. Затронул тему проводимой специальной военной операции на территории Украины, ее необходимости и поставленных целях по денацификации и демилитаризации, – продолжил Шойму. – Отдельно коснулся проблем воспитания антироссийских настроений у современной молодежи Украины, что не редко проявляется и у взрослого украинского населения. Руководители и авторы сценариев проводимых на Украине «реформ» в образовании и формировании мировоззрения, где нет места дружбе с российским народом находятся за океаном, в Америке!»
Свою лекцию комиссар Симферопольской городской организации Союза советских офицеров Крыма завершил словами, что и российский и украинский народ – один и тот же народ.