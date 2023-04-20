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четверг, 20 апреля 2023 г.

Награда ветерану

В рядах КПРФ много проверенных, надежных коммунистов, тех, кто многие годы отдал служению родине и партии. Один из них – Николай Леонтьевич Конивец.


«Свой путь он начал с комсомола и был избран секретарем комсомольский организации на телевизионном заводе «Фотон» в 1970 году. В том же году вступил в ряды КПСС, выполнял комсомольскую работу и партийные поручения заводского парткома. В 1976 году по рекомендации партийной организации стал руководителем военно-спортивного лагеря «Отважный» в городе Судак, в котором кроме оздоровления дети получали военно-патриотическое воспитание. Уже будучи пенсионером Николай Леонтьевич продолжил работу на благо молодежи – несколько лет работал в должности заместителя директора симферопольской средней школы № 42, – рассказал первый секретарь Симферопольского горкома КПРФ Василий Саенко. – За свою общественно-партийную работу в 2016 г. был избран секретарем ППО № 634. По сей день он является активным членом Компартии и постоянным членом комиссии по выборам в Центральном районе по избирательному участку № 257, выполняет ряд партийных поручений райкома партии».

В честь 80-летия ветерану партии первый секретарь Симферопольского горкома КПРФ вручил Николаю Конивцу памятную медаль ЦК КПРФ «В ознаменование столетия образования СССР».

Поздравляем Николая Леонтьевича с юбилеем и заслуженной наградой. Бодрости духа и долгих плодотворных лет жизни!