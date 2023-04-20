Награда ветерану

В рядах КПРФ много проверенных, надежных коммунистов, тех, кто многие годы отдал служению родине и партии. Один из них – Николай Леонтьевич Конивец.
«Свой путь он начал с комсомола и был избран секретарем
комсомольский организации на телевизионном заводе «Фотон» в 1970 году. В том же
году вступил в ряды КПСС, выполнял комсомольскую работу и партийные поручения
заводского парткома. В 1976 году по рекомендации партийной организации стал
руководителем военно-спортивного лагеря «Отважный» в городе Судак, в котором кроме
оздоровления дети получали военно-патриотическое воспитание. Уже будучи пенсионером
Николай Леонтьевич продолжил работу на благо молодежи – несколько лет работал в
должности заместителя директора симферопольской средней школы № 42, – рассказал
первый секретарь Симферопольского горкома КПРФ Василий Саенко. – За свою
общественно-партийную работу в 2016 г. был избран секретарем ППО № 634. По сей
день он является активным членом Компартии и постоянным членом комиссии по
выборам в Центральном районе по избирательному участку № 257, выполняет ряд
партийных поручений райкома партии».
В честь 80-летия ветерану партии первый секретарь
Симферопольского горкома КПРФ вручил Николаю Конивцу памятную медаль ЦК КПРФ «В
ознаменование столетия образования СССР».
Поздравляем Николая Леонтьевича с юбилеем и
заслуженной наградой. Бодрости духа и долгих плодотворных лет жизни!