В подвигах внуков — слава прадедов

Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась…
И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний.
Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне.
Откуда же черпают русские воины свою неиссякаемую силу,
мужество беспримерное? Издавна народ считал, что достались они им в наследство
от далеких предков, о которых сложены песни и сказания, — от былинных
богатырей.
Трудно найти человека в России, который не слышал бы о
славном богатыре Илье из древнего города Мурома и его сотоварищах, не
восхищался ими, читая былины и сказки, посвященные героическому прошлому нашей
необъятной Родины.
1 января — День светлой памяти Ильи Муромца. По народному
поверью, в этот день святой богатырь незримо ходит по заснеженной родной стране
и, если зажечь свечу и добром помянуть его, он будет денно и нощно охранять ваш
дом от зла и нежданной беды. А российское воинство считает Святого Илью своим покровителем.
Юные крымчане, в ходе заданий «А и сильные, могучие богатыри
на славной Руси» и «Герой — за Отечество горой!», показали отличные знания былин
русского эпоса, проявили творческие способности и эрудицию.
«Я иду служить за веру христианскую, И за землю русскую», —
слова Ильи, по преданию рожденного в крестьянской семье и «защищавшего мать
землю русскую от нечисти, врагов иноземных и всякой погани», близки народу на
протяжении не одного столетия. Фольклорист Владимир Пропп писал: «Суровый и
могучий Илья, выдержанный и культурный Добрыня, веселый и находчивый Алеша
выражают героические черты русского народа. В них народ изобразил самого себя. При
всем их отличии они объединены одним чувством, одним стремлением: они не знают
более высокого служения, чем служение своей родине; за нее они всегда готовы
отдать свою жизнь». Русские былинные богатыри — это символ Руси, ее дух и
гордость, совесть и честь.
И сегодня ратное правое дело защитников Отечества многих
веков продолжается. Юные крымчане в ходе беседы-гордости «Наши земляки — Герои»
рассказали своим одноклассникам о том, что в ходе специальной военной операции
с неонацизмом сражаются и наши сограждане — симферопольцы, а в память о
погибших героях в столице Крыма установлены мемориальные доски на фасадах школ,
где они учились. В полнейшей тишине шел рассказ о мужестве и героизме Максима
Старовойтова, Владислава Дорохина, Ивана Придатко, Дениса Широкова, Александра
Савы, Михаила Ковязина. Юные крымчане почтили память всех героев, погибших при
исполнении воинского долга, минутой молчания.
Информационным сопровождением стала выставка-гордость «От
бойцов-богатырей — до Героев наших дней», центральное место на которой заняли
статьи из «Крымского журнала», журналов «Родина», «Честь Отечества», «Свой», региональных
газет, посвященные мужеству и отваге участников специальной военной операции.
Привлекли внимание ребят героико-патриотические сборники «Богатырская застава»,
«Предания земли русской», «Жить — Родине служить», былинный сказ «Илья
Муромец», «Былины», эпопея Ильи Сельвинского «Три богатыря» и др. Мероприятие
сопровождалось видеосюжетом «Здравствуй, дорогой солдат!» и клипами популярных
песен «Богатырская сила», «За тебя, Родина-Мать!»
Надежда Беспалько