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пятница, 22 декабря 2023 г.

В подвигах внуков — слава прадедов

Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась…

И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний.

Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне.

 Эти строки известного российского поэта-фронтовика Эдуарда Асадова стали лейтмотивом героико-литературного часа «Доблесть богатырская в веках живет», подготовленного сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинского совместно с преподавателем Ириной Томиловой для учащихся столичной гимназии № 9. Мероприятие, организованное в рамках проекта «Чтение — вот лучшее учение», посвящено современным богатырям — защитникам Отечества, участникам специальной военной операции.

Откуда же черпают русские воины свою неиссякаемую силу, мужество беспримерное? Издавна народ считал, что достались они им в наследство от далеких предков, о которых сложены песни и сказания, — от былинных богатырей.

Трудно найти человека в России, который не слышал бы о славном богатыре Илье из древнего города Мурома и его сотоварищах, не восхищался ими, читая былины и сказки, посвященные героическому прошлому нашей необъятной Родины.

1 января — День светлой памяти Ильи Муромца. По народному поверью, в этот день святой богатырь незримо ходит по заснеженной родной стране и, если зажечь свечу и добром помянуть его, он будет денно и нощно охранять ваш дом от зла и нежданной беды. А российское воинство считает Святого Илью своим покровителем.

Юные крымчане, в ходе заданий «А и сильные, могучие богатыри на славной Руси» и «Герой — за Отечество горой!», показали отличные знания былин русского эпоса, проявили творческие способности и эрудицию.

«Я иду служить за веру христианскую, И за землю русскую», — слова Ильи, по преданию рожденного в крестьянской семье и «защищавшего мать землю русскую от нечисти, врагов иноземных и всякой погани», близки народу на протяжении не одного столетия. Фольклорист Владимир Пропп писал: «Суровый и могучий Илья, выдержанный и культурный Добрыня, веселый и находчивый Алеша выражают героические черты русского народа. В них народ изобразил самого себя. При всем их отличии они объединены одним чувством, одним стремлением: они не знают более высокого служения, чем служение своей родине; за нее они всегда готовы отдать свою жизнь». Русские былинные богатыри — это символ Руси, ее дух и гордость, совесть и честь.

И сегодня ратное правое дело защитников Отечества многих веков продолжается. Юные крымчане в ходе беседы-гордости «Наши земляки — Герои» рассказали своим одноклассникам о том, что в ходе специальной военной операции с неонацизмом сражаются и наши сограждане — симферопольцы, а в память о погибших героях в столице Крыма установлены мемориальные доски на фасадах школ, где они учились. В полнейшей тишине шел рассказ о мужестве и героизме Максима Старовойтова, Владислава Дорохина, Ивана Придатко, Дениса Широкова, Александра Савы, Михаила Ковязина. Юные крымчане почтили память всех героев, погибших при исполнении воинского долга, минутой молчания.

Информационным сопровождением стала выставка-гордость «От бойцов-богатырей — до Героев наших дней», центральное место на которой заняли статьи из «Крымского журнала», журналов «Родина», «Честь Отечества», «Свой», региональных газет, посвященные мужеству и отваге участников специальной военной операции. Привлекли внимание ребят героико-патриотические сборники «Богатырская застава», «Предания земли русской», «Жить — Родине служить», былинный сказ «Илья Муромец», «Былины», эпопея Ильи Сельвинского «Три богатыря» и др. Мероприятие сопровождалось видеосюжетом «Здравствуй, дорогой солдат!» и клипами популярных песен «Богатырская сила», «За тебя, Родина-Мать!»

Надежда Беспалько