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пятница, 22 декабря 2023 г.

Проведение общих собраний в многоквартирных домах

 В соответствии с ч.1 ст.46 Жилищного кодекса Российской Федерации все решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколом общего собрания.

Управляющая организация, жилищно-строительные кооперативы, а также иные специализированные потребительские кооперативы обязаны в течение пяти дней с момента получения оригиналов решений и протокола общего собрания собственников помещений обязаны направить решения и протоколы в Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым, она расположена на улице Павленко, 18 в городе Симферополе,  так как именно Инспекция по жилищному надзору Республики Крым является исполнительным органом государственной власти Республики Крым и именно она осуществляет жилищный надзор на территории Республики. В свою очередь Инспекция в случае поступления в ее адрес в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязана провести внеплановую проверку в целях установления факта соблюдения требований законодательства при организации, проведении и оформлении результатов такого собрания.

Кроме того, с учетом положений законодательства решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное протоколом, является официальным документом, за подделку такого протокола предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

Помощник прокурора района   Н.С. Пономарева