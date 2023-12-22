Проведение общих собраний в многоквартирных домах

В соответствии с ч.1 ст.46 Жилищного кодекса Российской Федерации все решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколом общего собрания.
Управляющая
организация, жилищно-строительные кооперативы, а также иные специализированные
потребительские кооперативы обязаны в течение пяти дней с момента получения
оригиналов решений и протокола общего собрания собственников помещений обязаны
направить решения и протоколы в Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым,
она расположена на улице Павленко, 18 в городе Симферополе, так как именно Инспекция по жилищному надзору
Республики Крым является исполнительным органом государственной власти Республики
Крым и именно она осуществляет жилищный надзор на территории Республики. В свою
очередь Инспекция в случае поступления в ее адрес в течение трех месяцев подряд
двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня,
обязана провести внеплановую проверку в целях установления факта соблюдения
требований законодательства при организации, проведении и оформлении
результатов такого собрания.
Кроме того, с учетом положений
законодательства решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, оформленное протоколом, является официальным документом,
за подделку такого протокола предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Помощник прокурора района Н.С. Пономарева