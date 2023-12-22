Штаб гуманитарной помощи Крымского рескома КПРФ продолжает работу

В тяжелые времена важно оставаться человеком. И мы с вами сейчас еще раз убедились в том, что каждый из нас, кто имеет отношение к гуманитарной помощи, — настоящий коммунист. Крымские коммунисты еще с 2014 года оказывают помощь братским народам Донецка и Луганска, и теперь не прекращают данную работу. С самого начала СВО мы развернули работу штаба гуманитарной помощи в столице Республики Крым во главе с первым секретарем Сергеем Богатыренко.
Так, на базе Симферопольского горкома КПРФ под руководством
Василия Саенко продолжается работа по сбору гуманитарной помощи, изготовлению
окопных свечей.
«К нам часто обращаются бойцы, которым мы передаем окопные
свечи, — рассказал Василий Саенко. — Считаем своей обязанностью внести
посильный вклад в дело нашей общей победы над неонацизмом».
Компартия не забывает и о своих членах, и о сторонниках,
отмечая их бескорыстную деятельность. Так, недавно в в селе Зуя Белогорского района,
по поручению председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, были награждены
грамотами и памятными медалями в ознаменование 100-летия СССР руководители
предприятий, оказывающих помощь бойцам СВО.
Один из них — Аким Ибрагимов передает кондитерскую продукцию
собственного производства (печенье, конфеты и др.), чтобы немного подсластить
фронтовые будни нашим защитникам. Другой — Александр Косенков изготавливает
печи-буржуйки, которые так необходимы в холодное время бойцам на фронте. Также
он ремонтирует технику и организовывает сбор гумпомощи. Кроме того, медалью в
ознаменование 140-летия со дня рождения И. В. Сталина, который в 1945 году
сломил хребет фашизму, и чей день рождения мы отмечаем 21 декабря, награждена
коммунистка Наталья Дубовик. Эта смелая девушка на протяжении всей СВО,
проявляя мужество и храбрость, под Красным знаменем передает нашим бойцам
гуманитарную помощь на передовую лично в руки.
«Когда мы передаем помощь через нашу коммунистку Наталью Дубовик,
мы абсолютно уверены в том, что все, что собрано, будет отдано бойцам лично в
руки, — отметил Сергей Богатыренко. — также Крымское республиканское отделение
КПРФ выражает благодарность коммунисту Симферопольского райкома КПРФ Владимиру Шереметьеву
за оказание помощи в логистике и распространении гуманитарной помощи».
Напомним, что крымские коммунисты на постоянной основе
передают гуманитарную помощь на фронт. Неравнодушные жители собирают матрасы, одеяла,
постельное белье, предметы гигиены и прочее, также передаются окопные свечи,
сделанные на базе партии женскими руками наших коммунисток из города
Симферополя.
С 24 февраля 2022 года под руководством заворга КРО КПРФ Екатерины
Евсеенковой началась отправка гуманитарной помощи в военные госпитали Республики
Крым.
«В данный момент ведется деятельность по сбору всего необходимого,
что просят раненные бойцы, либо медсестры в отделениях госпиталя. Также
периодически предприниматели стараются радовать ребят свежими фруктами, а
жительницы районов передают консервы собственного производства на кухню
медучреждения», — отметила Екатерина Евсеенкова.
В настоящее время Крымское отделение КПРФ в лице коммунистов
и активистов продолжает вести важную и нужную работу по сбору и отправке
гуманитарной помощи.
Самое активное участие проявили Симферопольское,
Феодосийское, Ялтинское, Керченское городские отделения, а также
Бахчисарайское, Первомайское, Сакское, Белогорское, Джанкойское, Раздольненское,
Красноперекопское, Симферопольское районные отделения.
Руководство КРО КПРФ также отметило личную активность коммунистов,
приложивших большие усилия для сбора и распространения гуманитарной помощи: В.
Н. Саенко, Е. С. Евсеенковой, А. Дегтярь, И. В. Арсентьева, Н. В. Дубовик, М.
И. Милютиной, В. С. Шереметьева, Ф. М. Шпаковского, Н. П. Холодкова.
Свою благодарность выразил первый секретарь Комитета КРО КПРФ
Сергей Богатыренко: «Спасибо большое всем неравнодушным людям, которые не
остаются в стороне и принимают активное участие в жизни страны, поддерживая
бойцов на фронте».
Напомним, что КПРФ под руководством Геннадия Андреевича
Зюганова ведет работу по оказанию гуманитарной помощи братским народам с 2014
года.
Победа за нами! Крым КПРФ — работать для людей!
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ