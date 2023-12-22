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пятница, 22 декабря 2023 г.

ВОСХОД ПРЕДНОВОГОДНИЙ: СЕЛЬСКИЕ БУДНИ…

 Не зря говорится: «В Новом году у каждого новый день рождения». Особенно сейчас, когда человеку, особенно сельскому, прожить непросто. Правдиво об этом рассказывают не все СМИ, из немногих — «Коммунист Крыма». Но в канун Нового года все-таки хочется рассказать не только о нерешенных проблемах, а о том, что есть и зарницами светит в будущее.

Сельское поселение со столицей в Восходе сейчас — это около 8 тысяч жителей, 10 сел. В поселении одно промышленное предприятие ООО «Первый Крымский маслозавод» в селе Климово, 8 сельхозпредприятий, 43 фермерских хозяйства, более 50 магазинов, 2 средние школы, музыкальная школа, детский сад «Сказка», библиотека, музей, Дом культуры, храм Андрея Первозванного, воскресная школа; есть где подстричься, сделать современный маникюр, большая больница с поликлиникой, ставшая из колхозной главной районной. Конечно, немало в селах и мастеров-ремесленников, так что заштопают, обновят дизайн квартиры, свяжут свитер или носки… А ведь многие помнят замерзшие громады домов, тьму кромешную, занятия в школе при температуре +6 градусов.

Все доброе пришло не сразу. Заметно сделанное и в 2023 году. Так, проводился капитальный ремонт многоэтажных зданий, идет капитальный ремонт больницы, завезено новое оборудование в школы, ДК, построен ФАП в селе Новосельцы, установлены детские игровые и спортивные площадки в ряде сел, ожила жизнь сельского Дома культуры.

Порадовались «россияне» победе на Всекрымском конкурсе поэтов земляка-поэта Павла Прудникова. Преподаватель музыкальной школы Анна Ощепкова стала обладателем гран-при IV Открытого Всероссийского конкурса «Московская феерия» в рамках Международного фестиваля искусств «Российский берег» (Москва), блистательно исполнив арию Одетты из оперетты Имре Кальмана «Баядера». 10 декабря состоялся авторский концерт «Реквием» известного музыкантам и слушателям в Крыму композитора, дирижера, руководившего многие годы прекрасным духовым оркестром из «России», Александра Глушкова. Прозвучали симфоническая поэма о Крымской весне, песни на стихи местных поэтов. Александр Владимирович возрождает духовой оркестр.

Село Восход многих восхищает. Например, 24 ноября приехали в музей истории колхоза «Россия» тридцать человек на экскурсию из Симферополя. Это ветераны труда: учителя, рабочие, служащие. Были и те, чьи предки основывали села в степном Крыму в 1924–1930 годах. Экскурсанты были удивлены и обрадованы увиденным. Но ведь таких сел как Восход в Крыму совсем немного. Конечно, и в сельсовете не так: по-прежнему нет газа в остальных 9 селах; есть проблемы и с кадрами: многие в поисках работы покидают село. Откровенно говоря, села Доходное, Нахимово, Владимирово стали скорее похожи на хутора.

Но рождено одно новое, хорошее, нужное, необходимое. Это создание в поселении общественного движения «Власть народа в поселении Восход». Все в рамках закона, все согласовано, сделаны первые шаги.

Каковы задачи «Власти народа»? Ведь есть же и сельсовет, и депутаты. Сейчас в нем 136 человек: юристы, агрономы, специалисты других отраслей.

Александр Окунев, руководитель (тоже на общественных началах) общественного движения «Власть народа» энергичный человек, хорошо знающий законодательство, патриот родного села, отмечает, что главная задача движения — улучшить жизнь в селах, помогать депутатам, но и строго следить за исполнением бюджета своих же решений сельским советом. А вопросов уже оказалось очень много: «Почему продали огромный комплекс с плавательным бассейном, а работы там по восстановлению никакой? Кто разрешил уничтожить уникальную каштановую аллею, превратив ее в улицу с потоком машин? Почему проспект имени Петра Переверзева стал бесплатной стоянкой для десятков автомашин всех параметров и назначений?»

Разговор был и в сельсовете, и с главой района Романом Шантаевым. После встречи, по местному ТВ он объяснил ситуацию, однако вопрос остается. Поэтому члены «Власти народа» вернутся к разговору. Решительно настроены активисты движения уточнить, какова судьба великолепного здания в центре села, конторы колхоза, которое на глазах разрушается. Это историческое сооружение. Сюда можно перевести музыкальную школу из довольно скромного бывшего сельского дома. А вдруг продана и контора колхоза, где побывали делегации многих стран мира, выдающиеся деятели культуры, знаменитые писатели и поэты? «Власть народа» выяснит. Но 2023 год завершается.

…2024 год уже рядом. Он тоже новый год и для Восхода, и для поселения, и для каждого жителя всех десяти сел. Хочется верить в лучшее.

Но вот каким он будет, зависит не только от депутатов и главы поселения, но и от его жителей.

Сейчас у них защитник — общественное движение «Власть народа в поселении Восход». С верой в лучшее будущее встречают его бывшие колхозники ордена Ленина колхоза «Россия».

Николай Готовчиков