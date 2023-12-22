ВОСХОД ПРЕДНОВОГОДНИЙ: СЕЛЬСКИЕ БУДНИ…

Не зря говорится: «В Новом году у каждого новый день рождения». Особенно сейчас, когда человеку, особенно сельскому, прожить непросто. Правдиво об этом рассказывают не все СМИ, из немногих — «Коммунист Крыма». Но в канун Нового года все-таки хочется рассказать не только о нерешенных проблемах, а о том, что есть и зарницами светит в будущее.
Сельское поселение со столицей в Восходе сейчас — это около
8 тысяч жителей, 10 сел. В поселении одно промышленное предприятие ООО «Первый Крымский
маслозавод» в селе Климово, 8 сельхозпредприятий, 43 фермерских хозяйства,
более 50 магазинов, 2 средние школы, музыкальная школа, детский сад «Сказка»,
библиотека, музей, Дом культуры, храм Андрея Первозванного, воскресная школа;
есть где подстричься, сделать современный маникюр, большая больница с
поликлиникой, ставшая из колхозной главной районной. Конечно, немало в селах и
мастеров-ремесленников, так что заштопают, обновят дизайн квартиры, свяжут
свитер или носки… А ведь многие помнят замерзшие громады домов, тьму кромешную,
занятия в школе при температуре +6 градусов.
Все доброе пришло не сразу. Заметно сделанное и в 2023 году.
Так, проводился капитальный ремонт многоэтажных зданий, идет капитальный ремонт
больницы, завезено новое оборудование в школы, ДК, построен ФАП в селе
Новосельцы, установлены детские игровые и спортивные площадки в ряде сел, ожила
жизнь сельского Дома культуры.
Порадовались «россияне» победе на Всекрымском конкурсе
поэтов земляка-поэта Павла Прудникова. Преподаватель музыкальной школы Анна
Ощепкова стала обладателем гран-при IV Открытого Всероссийского конкурса
«Московская феерия» в рамках Международного фестиваля искусств «Российский берег»
(Москва), блистательно исполнив арию Одетты из оперетты Имре Кальмана
«Баядера». 10 декабря состоялся авторский концерт «Реквием» известного
музыкантам и слушателям в Крыму композитора, дирижера, руководившего многие
годы прекрасным духовым оркестром из «России», Александра Глушкова. Прозвучали
симфоническая поэма о Крымской весне, песни на стихи местных поэтов. Александр
Владимирович возрождает духовой оркестр.
Село Восход многих восхищает. Например, 24 ноября приехали в
музей истории колхоза «Россия» тридцать человек на экскурсию из Симферополя.
Это ветераны труда: учителя, рабочие, служащие. Были и те, чьи предки основывали
села в степном Крыму в 1924–1930 годах. Экскурсанты были удивлены и обрадованы
увиденным. Но ведь таких сел как Восход в Крыму совсем немного. Конечно, и в
сельсовете не так: по-прежнему нет газа в остальных 9 селах; есть проблемы и с
кадрами: многие в поисках работы покидают село. Откровенно говоря, села Доходное,
Нахимово, Владимирово стали скорее похожи на хутора.
Но рождено одно новое, хорошее, нужное, необходимое. Это
создание в поселении общественного движения «Власть народа в поселении Восход».
Все в рамках закона, все согласовано, сделаны первые шаги.
Каковы задачи «Власти народа»? Ведь есть же и сельсовет, и
депутаты. Сейчас в нем 136 человек: юристы, агрономы, специалисты других
отраслей.
Александр Окунев, руководитель (тоже на общественных началах)
общественного движения «Власть народа» энергичный человек, хорошо знающий законодательство,
патриот родного села, отмечает, что главная задача движения — улучшить жизнь в
селах, помогать депутатам, но и строго следить за исполнением бюджета своих же
решений сельским советом. А вопросов уже оказалось очень много: «Почему продали
огромный комплекс с плавательным бассейном, а работы там по восстановлению никакой?
Кто разрешил уничтожить уникальную каштановую аллею, превратив ее в улицу с
потоком машин? Почему проспект имени Петра Переверзева стал бесплатной стоянкой
для десятков автомашин всех параметров и назначений?»
Разговор был и в сельсовете, и с главой района Романом Шантаевым.
После встречи, по местному ТВ он объяснил ситуацию, однако вопрос остается.
Поэтому члены «Власти народа» вернутся к разговору. Решительно настроены
активисты движения уточнить, какова судьба великолепного здания в центре села, конторы
колхоза, которое на глазах разрушается. Это историческое сооружение. Сюда можно
перевести музыкальную школу из довольно скромного бывшего сельского дома. А
вдруг продана и контора колхоза, где побывали делегации многих стран мира, выдающиеся
деятели культуры, знаменитые писатели и поэты? «Власть народа» выяснит. Но 2023
год завершается.
…2024 год уже рядом. Он тоже новый год и для Восхода, и для поселения,
и для каждого жителя всех десяти сел. Хочется верить в лучшее.
Но вот каким он будет, зависит не только от депутатов и
главы поселения, но и от его жителей.
Сейчас у них защитник — общественное движение «Власть народа
в поселении Восход». С верой в лучшее будущее встречают его бывшие колхозники
ордена Ленина колхоза «Россия».
Николай Готовчиков