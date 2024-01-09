Н.М. Харитонов зарегистрирован в Центризбиркоме кандидатом на должность Президента РФ

Сегодня Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала кандидатом от КПРФ на должность Президента Российской Федерации Николая Харитонова, сообщает официальный Telegram-канал Компартии
Получив удостоверение кандидата от главы ЦИК Эллы Памфиловой, Харитонов заявил:
- Удостоверение получено. Этот документ я получил в новом зале ЦИК. Считаю, что это символично.
Этот документ позволяет нам активно заняться агитационной работой. Программа Победы (Программа КПРФ) утверждена на съезде КПРФ с учетом мнения избирателей из всех регионов. Она доработана.
В ближайшие дни наша группа во главе со мной планирует первый выезд в регион на встречу с избирателями.
Мы постараемся донести нашу программу до каждого избирателя. Мы будем стремиться прийти в каждый дом.
Я как кандидат на должность Президента Российской Федерации буду внимательно знакомиться с программами других участников избирательной кампании. Я придерживаюсь мнения, что каждый голос и все пожелания избирателей должны быть учтены победителем избирательной кампании.
Мы надеемся, что предстоящая избирательная кампания продемонстрирует всему международному сообществу, что Российская Федерация едина и крепка. Мы уверенно движемся к Победе на всех фронтах!
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов поздравил Николая Харитонова с регистрацией в качестве кандидата на выборах президента России, передает газета Правда.