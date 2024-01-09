Поиск по газете

вторник, 9 января 2024 г.

Н.М. Харитонов зарегистрирован в Центризбиркоме кандидатом на должность Президента РФ

Сегодня Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала кандидатом от КПРФ на должность Президента Российской Федерации Николая Харитонова, сообщает официальный Telegram-канал Компартии 


Получив удостоверение кандидата от главы ЦИК Эллы Памфиловой, Харитонов заявил:

- Удостоверение получено. Этот документ я получил в новом зале ЦИК. Считаю, что это символично.

Этот документ позволяет нам активно заняться агитационной работой. Программа Победы (Программа КПРФ) утверждена на съезде КПРФ с учетом мнения избирателей из всех регионов. Она доработана.

В ближайшие дни наша группа во главе со мной планирует первый выезд в регион на встречу с избирателями.

Мы постараемся донести нашу программу до каждого избирателя. Мы будем стремиться прийти в каждый дом.

Я как кандидат на должность Президента Российской Федерации буду внимательно знакомиться с программами других участников избирательной кампании. Я придерживаюсь мнения, что каждый голос и все пожелания избирателей должны быть учтены победителем избирательной кампании.

Мы надеемся, что предстоящая избирательная кампания продемонстрирует всему международному сообществу, что Российская Федерация едина и крепка. Мы уверенно движемся к Победе на всех фронтах!

Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов поздравил Николая Харитонова с регистрацией в качестве кандидата на выборах президента России, передает газета Правда.