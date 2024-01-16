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вторник, 16 января 2024 г.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 100-летию Дня памяти В.И. Ленина

Публикуем призывы и лозунги ЦК КПРФ к 100-летию Дня памяти В.И. Ленина.

— В будущее – с Лениным!

— Идеи Ленина – бессмертны!

— Ленин – наша сила, наше знание и знамя!

— Ленин в суровой борьбе впереди!

— Дело Ленина будет жить!

—Трудиться, бороться и побеждать по-ленински!

— В.И. Ленин — организатор и вдохновитель великой Страны Советов!

— За СССР - за Сильную, Справедливую, Социалистическую, Родину!

— За нашу Родину! За равноправный союз братских народов!

— Даешь Госплан и национализацию стратегических отраслей экономики!

— За комплексную индустриализацию производства!

— Красное знамя – символ нашей Победы!

— Армия народа непобедима: ее создатель — Ленин!

— Пусть крепнет и приумножается пролетарское единство!

— За социализм! За мир и дружбу между народами!

— За смену курса! За "левый поворот"! За социальный прогресс!

— За мир на Донбассе!

— За освобождение Украины от нацизма, фашизма и бандеровщины!

— За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!

— За свободный труд и социальную справедливость!

— За честные и свободные выборы!

— Возродим производство! Защитим село!

— Наш голос - за народного кандидата Николая Харитонова и Программу Победы!

— Мы правы! Мы сможем! Мы победим!