Публикуем призывы и лозунги ЦК КПРФ к 100-летию Дня памяти В.И. Ленина.
— Идеи Ленина – бессмертны!
— Ленин – наша сила, наше знание и знамя!
— Ленин в суровой борьбе впереди!
— Дело Ленина будет жить!
—Трудиться, бороться и побеждать по-ленински!
— В.И. Ленин — организатор и вдохновитель великой Страны Советов!
— За СССР - за Сильную, Справедливую, Социалистическую, Родину!
— За нашу Родину! За равноправный союз братских народов!
— Даешь Госплан и национализацию стратегических отраслей экономики!
— За комплексную индустриализацию производства!
— Красное знамя – символ нашей Победы!
— Армия народа непобедима: ее создатель — Ленин!
— Пусть крепнет и приумножается пролетарское единство!
— За социализм! За мир и дружбу между народами!
— За смену курса! За "левый поворот"! За социальный прогресс!
— За мир на Донбассе!
— За освобождение Украины от нацизма, фашизма и бандеровщины!
— За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
— За свободный труд и социальную справедливость!
— За честные и свободные выборы!
— Возродим производство! Защитим село!
— Наш голос - за народного кандидата Николая Харитонова и Программу Победы!
— Мы правы! Мы сможем! Мы победим!