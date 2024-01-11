Вышел в свет первый в этом году номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Наступивший год возможно станет ключевым и переломным для всей России. Это то время, когда появился реальный шанс изменить текущее положение дели и выйти из затянувшегося системного кризиса, затронувшего многие сферы нашего общества. КПРФ на президентские выборы выдвинула свою достойную кандидатуру – Николая Харитонова, Героя Труда, члена Президиума ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы подготовили интересный материал, рассказывающий о нем, полагаем, что и вам будет интересно с ним познакомиться.
В целом отметим, что 2024 год богат на значимые события в
политической жизни России — это не только выборы президента страны, назначение
нового кабмина, но и обновление среди глав регионов. Помимо этого, крымчан
ожидают выборы депутатов в Государственный Совет Республики Крым, городские и
местные советы. Коммунисты призывают всех сознательных граждан сделать свой
выбор. Пусть он будет взвешенным и осознанным. В свою очередь мы хотим напомнить,
что у КПРФ есть то, что отличает от остальных претендентов – Программа Победы,
сильная команда и реально достижимые цели на благо народа. Теперь только ваша
поддержка, дорогие соотечественники, необходима для того, чтобы мы вместе
сделали нашу страну процветающей, успешной, со справедливым распределением благ
и обязанностей.
На страницах январского номера мы рассказываем о том, чего
уже достигла наша страна, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали
крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на
страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно.
Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете
в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»