КПРФ будет рекомендовать своим избирателям голосовать на традиционных участка

В КПРФ считают, что дистанционное электронное голосование контролировать невозможно.
КПРФ будет рекомендовать своим избирателям в ходе президентских выборов голосовать на традиционных участках, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь ЦК партии Сергей Обухов. Дело в том, что партия может гарантировать контроль только на обычных участках, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проконтролировать сложнее, пояснил он.
Представители региональных партийных ячеек намерены призывать голосовать именно на участке 17 марта, в последний день голосования, избегая ДЭГ, поделился первый секретарь Челябинского областного отделения КПРФ Игорь Егоров в ходе общероссийского партийного собрания 26 января. По его словам, система ДЭГ «не контролируется».
Коммунисты традиционно выступают против ДЭГ с момента его введения. Центризбирком (ЦИК) РФ 8 декабря принял постановление о проведении трехдневного голосования с 15 по 17 марта на президентских выборах 2024 г. Большинство проголосовали «за», единственный член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин – «против», писали «Ведомости». Он тогда возразил: «Известно, что на других выборах многодневное голосование привело не к существенному увеличению явки избирателей, а к ее перераспределению по дням в ущерб дню выборов».
На думских выборах 2021 г. кандидаты от КПРФ в нескольких округах одержали победу на традиционных участках, но из-за ДЭГ в результате уступили единороссам. Среди них, в частности, Валерий Рашкин (победил Тимофей Баженов), Михаил Лобанов (мандат получил Евгений Попов), Елена Гуличева (победил Петр Толстой), Анастасия Удальцова (победила Светлана Разворотнева) и др.
В 2021 г. коммунисты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект об отмене ДЭГ, он так и не дошел до первого чтения. «Предлагается до завершения формирования полноценной системы дистанционного электронного голосования, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовом уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов, исключить действие соответствующих положений федеральных законов», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
Вероятно, избиратель КПРФ прислушается к рекомендациям партии и будет голосовать традиционным методом на участках, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Электорат коммунистов, как правило, возрастной, они воспринимают поход на выборы как некий ритуал, пояснил он. «[Эта привычка] у них еще с советского детства, когда они ходили голосовать всей семьей, это был праздник», – пояснил он. Кроме того, они так же, как и руководство партии, относятся с подозрением к ДЭГ, добавил Макаркин.
Механизм дистанционного голосования будет применен на президентских выборах впервые. Проголосовать онлайн сможет около 38 млн избирателей. Среди регионов, где ДЭГ будет реализовано на федеральной платформе, – республики Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский край, Камчатский и Пермский край, а также город федерального значения Севастополь и Ненецкий автономный округ.
Отдать голос онлайн смогут и жители 20 областей – Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской. В Москве электронное голосование проведут с использованием региональной информационной системы.
Потенциально, как говорила в декабре 2023 г. глава ЦИК Элла Памфилова, механизм ДЭГ доступен 38 млн человек – это больше трети потенциальных избирателей.