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четверг, 22 февраля 2024 г.

Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

 Дорогие читатели!

Этот выпуск вышел накануне знаменательной даты в жизни нашей страны – 106 годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота. В этот торжественный день мы чтим тех, кто своим неустанным служением и подвигом ковал нашу Великую Победу. Достойные преемники наших отцов и дедов и сейчас куют победу, защищая интересы России на ближних и дальних рубежах. 

Как отметил в своем поздравлении Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, «сегодня новоявленные фашисты, наследники бандеровских полицаев и карателей, подстрекаемые империалистическим Западом, развязали войну против русского мира, кровавую бойню на братской Украине. И вновь наша доблестная Армия вынуждена отстаивать свободу и независимость любимой Родины». В своем выступлении Геннадий Андреевич четко рассказал о предвыборной программе КПРФ и видении выхода из затянувшегося кризиса. Мы рекомендуем ознакомиться с этим материалом на страницах нашей газеты.

Однако отметим, что в стране также происходят и положительные сдвиги – они заметны и настраивают на созидательный лад. Вместе с тем, хотелось, чтобы заработанные деньги шли на благо всего народа, а не только кучки богачей, но для этого нужно менять принципы управления страной, чтобы мы были впереди планеты всей не только по количеству роста миллиардеров и нищих. И в эти изменения каждый может сделать посильный вклад – для этого достаточно прийти на выборы с 15 по 17 марта и выразить свою гражданскую позицию. Каждый сам должен решить, за кого голосовать.

Наш выбор однозначен. Кандидат на пост Президента РФ от Коммунистической партии Николай Харитонов продолжает встречаться с гражданами из разных регионов нашей необъятной страны, узнавать о их проблемах и чаяниях. О его мнении, касаемо развития нашей страны в ближайшие годы, читайте в нашем материале.

Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»