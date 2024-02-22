Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Этот выпуск вышел накануне знаменательной даты в жизни нашей страны – 106 годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота. В этот торжественный день мы чтим тех, кто своим неустанным служением и подвигом ковал нашу Великую Победу. Достойные преемники наших отцов и дедов и сейчас куют победу, защищая интересы России на ближних и дальних рубежах.
Как отметил в своем поздравлении
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, «сегодня новоявленные фашисты,
наследники бандеровских полицаев и карателей, подстрекаемые империалистическим
Западом, развязали войну против русского мира, кровавую бойню на братской
Украине. И вновь наша доблестная Армия вынуждена отстаивать свободу и
независимость любимой Родины». В своем выступлении Геннадий Андреевич четко
рассказал о предвыборной программе КПРФ и видении выхода из затянувшегося
кризиса. Мы рекомендуем ознакомиться с этим материалом на страницах нашей
газеты.
Однако отметим, что в стране
также происходят и положительные сдвиги – они заметны и настраивают на
созидательный лад. Вместе с тем, хотелось, чтобы заработанные деньги шли на благо
всего народа, а не только кучки богачей, но для этого нужно менять принципы
управления страной, чтобы мы были впереди планеты всей не только по количеству
роста миллиардеров и нищих. И в эти изменения каждый может сделать посильный
вклад – для этого достаточно прийти на выборы с 15 по 17 марта и выразить свою
гражданскую позицию. Каждый сам должен решить, за кого голосовать.
Наш выбор однозначен. Кандидат на
пост Президента РФ от Коммунистической партии Николай Харитонов продолжает
встречаться с гражданами из разных регионов нашей необъятной страны, узнавать о
их проблемах и чаяниях. О его мнении, касаемо развития нашей страны в ближайшие
годы, читайте в нашем материале.
Помимо затронутых нами вопросов
на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно.
Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы
поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»