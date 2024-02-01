Николай Харитонов: "Финансирования промышленности нужно увеличить"

Особое внимание, в ходе общения с трудовыми коллективами Санкт-Петербурга, кандидат на пост президента Николай Харитонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов уделили использованию советского наследия в современных условиях, применению сталинских принципов организации производства.
Кандидат на пост президента от КПРФ Николай Харитонов общался с рабочими Санкт-Петербурга у станков и командой рационализаторов. Выяснилось, что работа в трудовых коллективах организована в соответствии с научными принципами, на предприятии поддерживается высокий уровень дисциплины, а средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. Геннадий Андреевич Зюганов также ознакомил работников предприятия с антикризисной программой Компартии, основанной на советском наследии и опыте народных предприятий. "Нам принципиально важна поддержка трудовых коллективов", - отметил он.
Николай Харитонов выступил за увеличение финансирования промышленности, изменение условий займов и поддержку трудовых коллективов. И если он станет президентом, то приложит все усилия для развития производства и повышения качества профессиональной подготовки.