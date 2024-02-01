Программу победы – в жизнь!

КПРФ разработала свою социально-экономическую программу развития России, на базе бюджета развития, который был представлен на третьем международном экономическом форуме в г. Орле и одобрен хозяйственными руководителями страны.
КПРФ обеспечит решение главных проблем страны: бедность населения, демографическая пропасть, технологическая отсталость, зависимость от экспорта и импорта, не эффективное государственное управление, не эффективная финансовая система, кадровый голод.
У нас 65% живут на доход меньше 45 тысяч рублей. Мы проанализировали последние 10 лет и видим, что доходы не увеличиваются ни на семью, ни на человека, особенно страдают многодетные семьи. По большому счёту 50% населения живут в большой бедности, 31,6% живут с доходом до 16,8 тысяч рублей в месяц и только лишь небольшая часть жирует.
Российская технологическая отсталость, стала камнем преткновения в экономике. За последние 10 лет у нас резко сократилось число докторов и кандидатов наук, хуже того, сокращается число аспирантов, а это означает, что в перспективе нас ожидают большие проблемы в науке. Сегодня уже виден на местах, дефицит научных и инженерных кадров.
Кричащей проблемой является система управления государством. Эффективность государственного управления оценивается, технологической отсталостью, бедностью населения, демографической катастрофой.
Что предлагает КПРФ в этом плане и что сделает буквально за ближайшие шесть лет.
За 6 лет КПРФ уйдет от авторитарной власти, преобразует Россию в
парламентскую республику. Создаст правительство народного доверия.
Руководители государственного и муниципального управления
всех уровней будут избираться народным голосованием.
Будут восстановлены институты народного контроля.
Процесс выборов будет очищен от давления бюрократии,
частного капитала и криминала. Система выборов и подсчета
голосов будет абсолютно прозрачной.
Коммунисты считают, что страной и экономикой должны
управлять опытные специалисты и они есть.
Кто берет взятку и тот, кто ее предлагает, должны пилить лес в
Сибири. Разобрать коррупционные завалы – первостепенная
задача.
Олигархии быть не должно. Все, кто незаконно ограбил
страну и народ, должен вернуть награбленное государству.
Наша программа системна, она апробирована в области, в районах, апробирована на наших народных предприятиях. Она основана на конкретных мерах. Под нее подготовлены сотни законов, многие, из которых уже приняты и работают сегодня.