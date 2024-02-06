Все на выборы! Обращение Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Дети войны» к гражданам России

Дорогие товарищи!
Россия накануне выборов президента. В марте текущего года нам всем предстоит сделать выбор: либо оставить все как есть и дальше катиться к деградации страны, либо изменить вектор реформ и двигаться к развитию и прогрессу. За 30 лет Российская Федерация не достигла никаких успехов, более того, она скатилась на самые второстепенные позиции и по экономическим и по социальным показателям. Пороки капитализма: неисполнительность, непрофессионализм и безответственность сковали страну по рукам и ногам, не давая ей подняться, а коррупция, как камень на шее тянет ее на дно безысходности.
Россия истощает свои запасы нефти и газа, бездумно продавая
все за границу, вывезено более 2 триллионов долларов денежных средств,
вывозятся золото бриллианты, оружейный плутоний, цветные и черные металлы.
Вывозится все с небывалой поспешностью, как будто завтра может быть поздно!
В стране ни разу не повышалась зарплата, ни разу не
повышались пенсии, они только индексируются ниже уровня инфляции, не давая
людям сводить концы с концами. Сегодня задолженность населения перед банками 35
триллионов рублей, и за неуплату кредита отбирают последнее жилье, а долг
Сбербанка перед народом в 60 триллионов рублей не отдают уже 30 лет без всякого
наказания.
Возмущает поведение руководства страны, которое ухудшает
положение народа все эти годы. Повышен пенсионный возраст, образование и
лечение сделали платными, лекарства безумно дорогие, коммунальные платежи
выросли в 32 раза. В стране запрещается собирать грибы, ягоды и орехи,
запрещается собирать хворост и валежник, ловить рыбу. За все это надо платить!
Такого не было даже в средневековье!
Дети войны – единственные свидетели и участники Великой
Отечественной войны нищенствуют, балансируя около прожиточного минимума, но
власти не принимают закон, улучшающий их положение.
С этим смириться нельзя!
Центральный Совет ООО «Дети войны» призывает всех граждан
России поддержать на выборах кандидата от КПРФ Николая Михайловича Харитонова и
его команду во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым.
Мы призываем всех трудящихся России, принять участие в
выборах Президента России и отдать свои голоса - кандидату от КПРФ Николаю
Михайловичу Харитонову.
Его программа развития России заслуживает одобрения!
Его приверженность к социалистическим принципам
хозяйствования заслуживает доверия!
Его вера в коммунистические идеалы, вера в марксистское
учение заслуживают уважения!
У него есть команда коммунистов и сторонников партии с
которой он поведет страну к социалистическому будущему. Эта команда, во главе с
Н.М. Харитоновым, возвратит народу все социальные гарантии, отобранные за 30
лет буржуазной властью.
Мы должны быть тверды и последовательны. Все, кто помнит
советский период, все, кто верит в социализм и народную власть, должны отдать
свои голоса за представителя Коммунистической партии Российской Федерации.
Наша страна богата талантливым народом, богата природными
ресурсами, советским промышленным потенциалом, советским вооружением. В такой
стране народ просто не имеет права жить в нищете, и если он сносит нищету и
бесправие, то это до поры! Чтобы исправить историческую несправедливость,
необходимо сменить власть, которая должна принадлежать народу не опосредовано,
а непосредственно, решить этот вопрос можно в марте 2024 года.
Все на выборы!
Все за Николая Михайловича Харитонова!
Все за коммунистическую партию России!
Пресс-служба ЦК КПРФ