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вторник, 6 февраля 2024 г.

Все на выборы! Обращение Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Дети войны» к гражданам России

Дорогие товарищи!

Россия накануне выборов президента. В марте текущего года нам всем предстоит сделать выбор: либо оставить все как есть и дальше катиться к деградации страны, либо изменить вектор реформ и двигаться к развитию и прогрессу. За 30 лет Российская Федерация не достигла никаких успехов, более того, она скатилась на самые второстепенные позиции и по экономическим и по социальным показателям. Пороки капитализма: неисполнительность, непрофессионализм и безответственность сковали страну по рукам и ногам, не давая ей подняться, а коррупция, как камень на шее тянет ее на дно безысходности.

Россия истощает свои запасы нефти и газа, бездумно продавая все за границу, вывезено более 2 триллионов долларов денежных средств, вывозятся золото бриллианты, оружейный плутоний, цветные и черные металлы. Вывозится все с небывалой поспешностью, как будто завтра может быть поздно!

В стране ни разу не повышалась зарплата, ни разу не повышались пенсии, они только индексируются ниже уровня инфляции, не давая людям сводить концы с концами. Сегодня задолженность населения перед банками 35 триллионов рублей, и за неуплату кредита отбирают последнее жилье, а долг Сбербанка перед народом в 60 триллионов рублей не отдают уже 30 лет без всякого наказания.

Возмущает поведение руководства страны, которое ухудшает положение народа все эти годы. Повышен пенсионный возраст, образование и лечение сделали платными, лекарства безумно дорогие, коммунальные платежи выросли в 32 раза. В стране запрещается собирать грибы, ягоды и орехи, запрещается собирать хворост и валежник, ловить рыбу. За все это надо платить! Такого не было даже в средневековье!

Дети войны – единственные свидетели и участники Великой Отечественной войны нищенствуют, балансируя около прожиточного минимума, но власти не принимают закон, улучшающий их положение.

С этим смириться нельзя!

Центральный Совет ООО «Дети войны» призывает всех граждан России поддержать на выборах кандидата от КПРФ Николая Михайловича Харитонова и его команду во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым.

Мы призываем всех трудящихся России, принять участие в выборах Президента России и отдать свои голоса - кандидату от КПРФ Николаю Михайловичу Харитонову.

Его программа развития России заслуживает одобрения!

Его приверженность к социалистическим принципам хозяйствования заслуживает доверия!

Его вера в коммунистические идеалы, вера в марксистское учение заслуживают уважения!

У него есть команда коммунистов и сторонников партии с которой он поведет страну к социалистическому будущему. Эта команда, во главе с Н.М. Харитоновым, возвратит народу все социальные гарантии, отобранные за 30 лет буржуазной властью.

Мы должны быть тверды и последовательны. Все, кто помнит советский период, все, кто верит в социализм и народную власть, должны отдать свои голоса за представителя Коммунистической партии Российской Федерации.

Наша страна богата талантливым народом, богата природными ресурсами, советским промышленным потенциалом, советским вооружением. В такой стране народ просто не имеет права жить в нищете, и если он сносит нищету и бесправие, то это до поры! Чтобы исправить историческую несправедливость, необходимо сменить власть, которая должна принадлежать народу не опосредовано, а непосредственно, решить этот вопрос можно в марте 2024 года.

Все на выборы!

Все за Николая Михайловича Харитонова!

Все за коммунистическую партию России!

 

Пресс-служба ЦК КПРФ

 