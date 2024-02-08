Цели и задачи КПРФ на этот год

Этот год является знаковым для всех политических партий страны. Нас в скором времени ожидают выборы Президента Российской Федерации, а также осенью состоятся выборы в Крымский парламент и местные органы управления. О партийных целях и задачах, и о том, как Крымское региональное отделение Коммунистической партии РФ готовится к этим событиям, мы узнали у первого секретаря Комитета КРО КПРФ Сергея Богатыренко.
— Сергей Васильевич, как вы считаете, насколько сильны
позиции кандидата на пост президента от КПРФ Николая Харитонова?
— Коммунистическая партия всегда выдвигала кандидатами в
президенты только достойных и серьезных кандидатов. Геннадий Андреевич Зюганов
— Председатель нашей партии, государственный и политический деятель с
уникальным опытом, более того, международного масштаба. Павел Николаевич
Грудинин — руководитель крупного народного предприятия Совхоза им. Ленина, который
показал всей стране выдающийся пример экономической эффективности и социальной
защищенности работников. Более того, рост показателей продолжался и в кризисные
для всей страны времена.
Сегодня партия доверила уже во второй раз участие в президентской
гонке Николаю Михайловичу Харитонову — Герою труда Российской Федерации, опытнейшему
руководителю и парламентарию. Харитонов поистине народный кандидат и
представитель народа на этих выборах. Восемь раз избирался депутатом
Государственной Думы, шесть из которых по одномандатному округу. То есть он неоднократно
доказал личное доверие людей.
Более того, коммунистическая партия никогда не ограничивалась
выдвижением одного кандидата. Для решения общегосударственных задач, в поддержку
своему кандидату, наша партия сразу готовит правительство народного доверия. В
случае победы, наш кандидат будет опираться на свою команду, которая немедленно
приступит к реализации предвыборной программы КПРФ и выполнения наказов
избирателей. Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что Николай Михайлович
Харитонов достойный кандидат на этот пост и заслуживает всецелой поддержки.
— В чем главные плюсы предвыборной программы кандидата?
— На президентские выборы КПРФ идет с Программой Победы.
Только КПРФ использует в работе детально проработанную, научно обоснованную программу.
На Орловском экономическом форуме наши руководители народных предприятий
докладывали, что смогли добиться таких высоких экономических показателей
благодаря тому, что в своей работе опирались на программу КПРФ.
Важно понимать и то, что программа КПРФ постоянно эволюционирует,
учитывая вызовы времени. Последние несколько лет в нее вносятся изменения, отвечающие
на вызовы времени. Каждый пункт программы не просто научно обоснован и рассчитан,
но и предложен источник финансирования для его реализации. На сегодняшний день,
ни у одной партии, кроме КПРФ, нет научно обоснованной программы развития
страны и ее экономики. Поэтому если мы все хотим создать устойчивую и
эффективную систему управления обществом и экономикой, то на всех уровнях необходимо
поддерживать КПРФ и ее программу.
— Ежедневно новостные каналы нам сообщают о снижении
рождаемости, довольно высоком уровне безработных и бедных работающих людей, о
росте инфляции и ключевой ставки, стоимости продуктов питания и товаров.
Способно ли внедрение Программы Победы от КПРФ решить эти проблемы или хотя бы
снизить их остроту?
— Конечно, способно! Я советую всем ознакомится с нашей программой.
В ней каждый найдет ответы на вопросы и решение тех проблем, с которыми наши
граждане сталкиваются в повседневной жизни. Вот краткий перечень вопросов,
которые готова решить КПРФ, получив в свои руки рычаги управления государством:
— увеличение прожиточного минимума и минимального размера
оплаты труда минимум до 35 тысяч рублей в месяц;
— гарантированное бесплатное и качественное образование и
медицина;
— государственный контроль за ценами на товары первой необходимости
и лекарственные препараты;
— ограничить плату за ЖКХ не более 10 % дохода семьи;
— отмена пенсионной реформы.
О тех, проблемах, которые вы озвучили в своем вопросе, советский
человек еще 30–40 лет назад даже и не задумывался, он просто не мог их себе
представить. Вся советская система работала на повышение качества жизни
человека. И только последние 30 лет власть работает в интересах корпораций и
олигархов, выжимая последние соки из населения России. Весь мир взял все
передовое из советской системы образования, здравоохранения, системы подготовки
научных кадров, социальную поддержку населения и многое другое. И только
российские антисоветчики и антикоммунисты или, говоря проще, враги народа в
угоду своей алчности отказались от всего передового, превратив нашу великую
Родину в сырьевой придаток Запада.
Главное, чтобы люди понимали, что вернуть нашу страну на путь
созидания и развития, могут только коммунисты. Для этого необходимо
поддерживать их на всех уровнях.
— Что даст победа Николая Харитонова россиянам, в целом, и
крымчанам, в частности?
— Прежде всего, победа Николая Михайловича Харитонова позволит
реализовать предвыборную программу, о которой я рассказывал выше. А также даст
каждому человеку уверенность в завтрашнем дне.
— Как ведется подготовка к выборам президента в Республике?
— Мы прекрасно понимаем особое отношение крымчан к нашему
президенту, тем не менее политическая жизнь в нашей стране продолжается. Избирательная
кампания проходит в обычном режиме. Сейчас идет этап агитации, мы разместили борды
с нашим кандидатом, выпустили газету, брошюру и доносим информацию до жителей Крыма.
Следующий этап, это сам процесс голосования, который будут обеспечивать члены
комиссии и наблюдатели, в том числе и от нашей партии. Так как осенью пройдут
полномасштабные выборы во все муниципальные органы и Государственный Совет в
Рреспублике, выборы президента стали стартом к осенним выборам. Команда КПРФ полноценно
включилась в избирательный процесс, основная ее задача наращивать обороты.
— На каком фундаменте будет основана борьба за депутатские
мандаты на республиканском и местном уровне?
— Главный фундамент это общение с людьми, защита и отстаивание
их интересов. Каждый день общаясь с крымчанами, наши коммунисты и депутаты прекрасно
понимают проблемы людей. Более того, и сами крымчане понимают, что от чиновников
справедливости и помощи не дождешься, вся надежда только на коммунистов.
Сегодня формируется команда кандидатов в депутаты всех уровней. Поэтому призываю
всех неравнодушных крымчан, которые готовы вложить свой опыт, свои знания в
развитие своих населенных пунктов и развитие Крыма в целом — присоединяться к
коммунистам. Мы поможем вам стать депутатами местных советов. Что позволит не
на словах, а на деле созидать и влиять на решения, способствующие развитию нашего
региона.
— Сейчас, мы знаем, что львиная доля финансов в Крым поступает
из бюджета РФ. Что нужно изменить в Крыму сегодня, чтобы в ближайшие годы
полуостров стал самодостаточным и активно развивающимся регионом?
— Крыму нужен четкий план экономического развития республики,
разработанный с опорой на фундаментальные отрасли, поддержка которых позволяла во
все времена Крыму быть экономически независимым. Это промышленность, сельское хозяйство,
курортно-рекреационный комплекс и, конечно же, наука, без развития которой невозможно
полноценное функционирование названных выше направлений. У нас есть такая программа.
Мы опубликуем ее в ближайшее время, чтобы крымчане могли ознакомиться с ней и
всецело поддерживать крымских коммунистов в ее реализации. Наш девиз: «КПРФ — работать
для людей!»
Беседовала Лилия Косса