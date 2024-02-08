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четверг, 8 февраля 2024 г.

В книжной памяти мгновения войны

Не щадя себя в огне войны,

Не жалея сил во имя Родины,

Дети героической страны

Были настоящими героями!

Р. Рождественский

8 февраля — Международный день юного героя-антифашиста. В этот день в нашей стране вспоминают советских мальчишек и девчонок, юных героев, которые не только помогали в тылу, но и наравне со взрослыми, с оружием в руках, шли в бой, защищая свою Родину от фашистских захватчиков.

В преддверии этой даты в симферопольской библиотеке-филиале № 4 им. М. М. Коцюбинского начала работу выставка-память «В их детство ворвалась война».

Книги, представленные в разделах выставки «Эхо войны и память сердца», «Крым: годы великих испытаний», «В книжной памяти мгновения войны», рассказывают читателям о том, что Великая Отечественная война стала общей биографией для целого поколения детей и подростков. В грозные годы юные герои сражались и гибли на фронтах, в партизанских отрядах, работа ли в тылу, становились подпольщиками в оккупации, отправлялись фашистами в лагеря смерти.

Краеведческое издание Льва Кассиля и Макса Поляновского «Улица младшего сына» посвящена отважному защитнику Родины, которому на момент начала войны не исполнилось еще и 14-ти, разведчику в партизанском отряде каменоломен поселка Старый Карантин близ Керчи, посмертно награжденному орденом Красного Знамени, керчанину Володе Дубинину. Книга Якова Ершова «Витя Коробков — пионер, партизан» повествует о мужестве пионера-разведчика феодосийского партизанского отряда, расстрелянного фашистами. За пять дней до казни Вите исполнилось пятнадцать лет. Юный партизан посмертно был награжден медалью «За отвагу». В книге «Письма с войны» краеведческой серии «Солдаты Победы» с болью читаем о беспримерном мужестве пионера, ученика одной из школ Севастополя, оказавшегося в районе прикрытия героически сражавшихся защитников города-героя, Валерия Волкова, награжденного посмертно орденом Отечественной войны I степени. Повесть крымского писателя Анатолия Домбровского «Птицы ничего не скажут» посвящена школьникам крымского поселка Раздольное, которые в страшные годы оккупации пытались оказать фашистам сопротивление и погибли.

Книга Владимира Брошевана и Елизаветы Гаршиной «Молодая гвардия Симферополя 1943–1944 гг.» рассказывает о деятельности молодых подпольщиков крымской столицы в годы оккупации фашистами. О боевых подвигах юных крымских антифашистов повествует сборники «Дети-герои» и «На трудовом фронте. Дети военной поры» (третья книга серии «Солдаты Победы»).

Сотрудники библиотеки обращают внимание на краеведческие издания «Крымские писатели о войне», «Говорят герои Великой Победы. Диалог поколений», «За родной Крым», «Живые свидетели событий — маленькие герои большой войны», «Слово о великой войне», «Имена героев в названиях улиц города Симферополя», «Комсомол Крыма» и др.

Крымская поэтесса Лариса Фисейская, пережившая страшные годы фашистской оккупации Крыма, писала в «Обращении к потомкам»:

Говорю от имени погибших: стариков, детей и всех юнцов,

За Отчизну голову сложивших, выполнив святой завет отцов…

Обращаюсь от лица погибших и хочу потомкам наказать:

Не позвольте обелить фашистов, преступленье века оправдать.

Надежда Беспалько