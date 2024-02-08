Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями!
Р. Рождественский
8 февраля — Международный день юного героя-антифашиста. В этот день в нашей стране вспоминают советских мальчишек и девчонок, юных героев, которые не только помогали в тылу, но и наравне со взрослыми, с оружием в руках, шли в бой, защищая свою Родину от фашистских захватчиков.
В преддверии этой даты в симферопольской библиотеке-филиале
№ 4 им. М. М. Коцюбинского начала работу выставка-память «В их детство
ворвалась война».
Книги, представленные в разделах выставки «Эхо войны и
память сердца», «Крым: годы великих испытаний», «В книжной памяти мгновения
войны», рассказывают читателям о том, что Великая Отечественная война стала
общей биографией для целого поколения детей и подростков. В грозные годы юные
герои сражались и гибли на фронтах, в партизанских отрядах, работа ли в тылу,
становились подпольщиками в оккупации, отправлялись фашистами в лагеря смерти.
Краеведческое издание Льва Кассиля и Макса Поляновского
«Улица младшего сына» посвящена отважному защитнику Родины, которому на момент
начала войны не исполнилось еще и 14-ти, разведчику в партизанском отряде
каменоломен поселка Старый Карантин близ Керчи, посмертно награжденному орденом
Красного Знамени, керчанину Володе Дубинину. Книга Якова Ершова «Витя Коробков
— пионер, партизан» повествует о мужестве пионера-разведчика феодосийского
партизанского отряда, расстрелянного фашистами. За пять дней до казни Вите
исполнилось пятнадцать лет. Юный партизан посмертно был награжден медалью «За
отвагу». В книге «Письма с войны» краеведческой серии «Солдаты Победы» с болью
читаем о беспримерном мужестве пионера, ученика одной из школ Севастополя,
оказавшегося в районе прикрытия героически сражавшихся защитников города-героя,
Валерия Волкова, награжденного посмертно орденом Отечественной войны I степени.
Повесть крымского писателя Анатолия Домбровского «Птицы ничего не скажут»
посвящена школьникам крымского поселка Раздольное, которые в страшные годы
оккупации пытались оказать фашистам сопротивление и погибли.
Книга Владимира Брошевана и Елизаветы Гаршиной «Молодая
гвардия Симферополя 1943–1944 гг.» рассказывает о деятельности молодых
подпольщиков крымской столицы в годы оккупации фашистами. О боевых подвигах
юных крымских антифашистов повествует сборники «Дети-герои» и «На трудовом фронте.
Дети военной поры» (третья книга серии «Солдаты Победы»).
Сотрудники библиотеки обращают внимание на краеведческие
издания «Крымские писатели о войне», «Говорят герои Великой Победы. Диалог
поколений», «За родной Крым», «Живые свидетели событий — маленькие герои
большой войны», «Слово о великой войне», «Имена героев в названиях улиц города
Симферополя», «Комсомол Крыма» и др.
Крымская поэтесса Лариса Фисейская, пережившая страшные годы
фашистской оккупации Крыма, писала в «Обращении к потомкам»:
Говорю от имени погибших: стариков, детей и всех юнцов,
За Отчизну голову сложивших, выполнив святой завет отцов…
Обращаюсь от лица погибших и хочу потомкам наказать:
Не позвольте обелить фашистов, преступленье века оправдать.
Надежда Беспалько