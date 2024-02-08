ГОД СЕМЬИ: ТАК ЛИ ВСЕ ОДНОЗНАЧНО?

2024 год объявлен Годом семьи. Это значит, что государство обязано принять ряд мер поддержки для российских семей. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, президент подписал указ о многодетных семьях, которыми отныне и бессрочно считаются семьи с тремя и более детьми, которые могут рассчитывать на социальную поддержку государства до достижения старшим ребенком 18 лет, а если он учится очно, то до исполнения ему 23 лет.
Это, безусловно, позитивные изменения, которые затронут чуть
более двух миллионов семей. По словам министра труда и социальной защиты РФ
Антона Котякова, число многодетных семей в России постепенно возрастает, за
последние 8–10 лет их количество увеличилось вдвое, их стало 2,3 миллиона. Теперь
многодетные семьи получат единое удостоверение федерального образца. Оно
гарантирует все государственные пособия и выплаты в связи с рождением и
воспитанием детей. Также мамы и папы вправе рассчитывать на поддержку при
трудоустройстве. Родители смогут пройти бесплатное профобучение или получить
дополнительное профессиональное образование.
Кроме того, мамы вправе досрочно выйти на пенсию. Большие
семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки на территории всей
страны.
Кроме того, по словам главы комитета Госдумы по защите
семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, перемены
заключаются в том, что исчезнут разночтения в региональном законодательстве, в
том числе в вопросе самого статуса и мерах поддержки.
«У нас сегодня субъекты имеют разные меры поддержки
многодетных, они действуют на уровне законов, распоряжений и постановлений.
Причем где-то многодетной считается семья, пока старшему ребенку не исполнится
18 лет, а где-то — до совершеннолетия младшего. Этот указ дает прежде всего
единый статус многодетной семьи», — отметила Нина Останина.
По ее словам, подписанный указ необходимо расширить
гарантиями мер социальной поддержки. В частности депутат Госдумы от КПРФ
считает, что необходимо расширить пункт 3 указа, где говорится о том, что
государством гарантируются меры социальной поддержки.
«Но эти меры гарантируются только до исполнения старшему
ребенку возраста 18 лет, а дальше уже эти гарантии государство не обеспечивает.
Многодетная семья должна иметь не только бессрочный статус, но и бессрочные
меры поддержки», — считает она, уточняя, что расширение гарантий также требует
мер материальной поддержки. В частности, речь идет о выделении средств на
налоговые вычеты, а также выплате пособий из государственного бюджета.
«Государственные пособия выплачиваются и сейчас, вот если бы
многодетным семьям убрали критерий один прожиточный минимум при выплате единого
пособия, это было бы правильно. А у нас сейчас даже многодетные семьи в случае
если доход выше на 2 рубля на одного ребенка, они тоже не получают единое
пособие. Для меня это поле деятельности», — подчеркнула Останина в беседе с
журналистом NEWS.ru.
Также по ее мнению, федеральному центру необходимо
предложить региональным властям помощь в решении жилищного вопроса и обеспечить
их дотациями.
«Необходимо взять на себя полномочия федеральной власти по
обеспечению жильем многодетных семей», — отметила она.
В Госдуме регулярно муссируются вопросы, связанные с
демографической проблемой. То депутаты предлагают запретить аборты, то наказывать
разводящихся супругов штрафами, то еще что-то пытаются запретить и кого-то
наказать. Недавно первый зампред комитета ГД по семье Татьяна Буцкая предложила
установить 23 января Днем многодетной семьи. Она, видимо, позабыла о том, что в
России День семьи любви и верности объявлен 8 июля, и это праздник всех семей
независимо от количества детей. Или семья с одним ребенком или двумя в чем-то
хуже тех, у кого трое и больше?
Многие политики и общественные деятели не раз в публичных
выступлениях говорили о необходимости изменения отношения всего общества к
семье и ее ценностям, без которого невозможно решить проблему низкой
рождаемости. Ученые, рассматривая имидж многодетной семьи у социальных и
государственных институтов, выяснили, что «каждое очередное рождение ребенка в
семье с детьми изменяет в худшую сторону отношение всех окружающих (включая
представителей власти, здравоохранения, коммунальной сферы и т. д.).
«При рождении первенца отношение стало лучше (хуже) — 41,9 %
(2,7 %); при рождении второго — 38,2 % (7,3 %); при рождении третьего — 30,1
(23,5 %); при рождении четвертого — 10,6 (12,7 %); при рождении пятого и
последующих детей — 7 % (5,6 %)», — отмечает в своем исследовании кандидат
социологических наук Татьяна Грудина. — Из приведенных данных можно сделать
вывод о том, что третий ребенок в семье фактически уравнивает неприязненное
отношение социума с уважительным среди четверти окружающих, а наличие
четвертого ребенка влечет увеличение непонимания, неприязни и отчасти
осуждения».
Если не касаться вопросов с общественным мнением, а также
проблем со здоровьем, которые в последние годы катастрофически увеличиваются,
многие семьи не решаются даже на второго ребенка только потому, что, родив
первого, они уже перешагнули черту бедности, оставшись с одной зарплатой (чаще
всего средней или ниже средней по региону) вместо двух. Не имеют надежды на
получение своего жилья и не желают скитаться по съемным квартирам с малыми
детьми, отказывая им и себе во всем, кроме еды и одежды.
Выйти на работу такая молодая мать зачастую не может, так
как места в яслях и детсадах не всегда есть. Оставить ребенка не с кем, т. к.
бабушки и дедушки вынуждены в поте лица еще плюс пять лет зарабатывать себе
пенсию, вместо помощи детям с внуками, и то, если найдут хоть какую-то более-менее
достойную работу. Да и работницу с малыми детьми работодатели неохотно берут в
штат, справедливо полагая, что она частенько будет находиться на больничном с
ребенком. А работать за нее кто-то ведь должен. По закону гарантии у мамаш
есть, особенно, если женщина в декретный отпуск уходила с рабочего места. А
если в этот период она осталась без работы? Какой из бизнесменов захочет взять
сотрудницу в штат, а затем оплачивать уход за чужим ребенком, вместо получения
прибыли? Дети, знаете ли, болеют, а иногда очень часто.
Согласимся, что неплохой мерой социальной поддержки является
материнский капитал, но чаще всего на покупку жилья его не хватает, а пенсия
мамы и учеба ребенка в период его первых трех лет жизни — далеко не самые
насущные проблемы для молодых родителей. А ведь Год семьи проходит по стране. И
на фоне бравурных заверений в поддержке семей, странно выглядит отказ
президента от возможности использовать материнский капитал на приобретение
отечественного авто. Видимо, не считает глава государства это улучшением для
жизни семьи.
Между тем, хотим отметить, что подписанный президентом указ
о статусе многодетных семей, явился в том числе и результатом работы команды
КПРФ, которая на протяжении многих лет ведет системную борьбу за улучшение
жизни народа. Под давлением парламентского большинства, многие проекты
коммунистов искажаются, расчленяются и только малая их часть в результате
принимается в виде законов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно говорил о том, что
только у Компартии РФ есть стратегически продуманная, составленная учеными и
практиками жизнеспособная программа по выводу страны из кризиса. В том числе и
демографического. В числе прочих пунктов программы, коммунисты заявляют о
необходимости отмены пенсионной реформы и возврату к прежним возрастам выхода
на пенсию женщин и мужчин. Планируют повышение размера пенсии для всех
категорий пенсионеров, равно как и размера МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц. В
плане поддержки молодых семей КПРФ планирует ввести беспроцентную рассрочку на
приобретение жилья сроком на 20 лет, вместо сегодняшних ипотек, и многое
другое.
Согласитесь, когда в семье достаток, есть работа и хорошая
зарплата, есть возможность отдохнуть в санатории или пансионате, получать
качественное образование и лечение, есть свой просторный дом или квартира,
автомобиль, гарантия государства, что в случае необходимости помощью обеспечат,
и не пугает перспектива бедности, многие молодые семьи ответят на это рождением
первых, вторых, а может быть и третьих-четвертых детей. Потому что будут
уверены в том, что и они, и их дети будут жить достойно и счастливо каждый
день, а не видеть такие счастливые семьи только в рекламе.
Лилия Косса