Новое в обязанностях работодателей по информированию службы занятости населения

С 01.01.2024 вступил силу (за исключением отдельных положений) Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», в котором уточнены обязанности работодателей по информированию службы занятости (ст.53 Закона).
Перечень информации,
предоставляемой работодателем в органы занятости населения:
1) о принятии решения о ликвидации
организации, о сокращении численности или штата работников организации, – не
позднее, чем за 2 месяца, а в случае возможного массового увольнения – не
позднее 3 месяцев до начала мероприятий.
2) о введении режима неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, о простое - в течение 3 рабочих
дней после принятия решения о проведении мероприятий.
3) о временном переводе работников на
дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя - в течение 3
рабочих дней после принятия решения о проведении мероприятий.
4) о процедуре, примененной в отношении
работодателя в деле о несостоятельности (банкротстве) - в течение 3 рабочих
дней после принятия решения о проведении мероприятий;
5) о свободных рабочих местах и
вакантных должностях, в т.ч. о потребности в их замещении - в течение 5 рабочих
дней со дня появления свободных рабочих мест и вакантных должностей;
При отсутствии у работодателя
вышеуказанных событий, а также свободных рабочих мест и вакантных должностей
указанная информация не предоставляется.
6) о выполнении квоты для приема на
работу инвалидов – ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным.
При этом, обязанность
информировать распространяется не только на принятые решения, но и об
их изменениях и отменах (в течение 3 рабочих дней после принятия
соответствующего решения).
Указанные сведения подаются
работодателем через информационные ресурсы, в частности платформу «Работа в
России».
За непредставление или
несвоевременное представление вышеуказанных сведений в центр занятости
предусмотрена административная ответственность по ст.19.7 КоАП РФ в виде
предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц - от
300 до 500 руб., на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 руб.