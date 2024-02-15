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четверг, 15 февраля 2024 г.

Новое в обязанностях работодателей по информированию службы занятости населения

 С 01.01.2024 вступил силу (за исключением отдельных положений) Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», в котором уточнены обязанности работодателей по информированию службы занятости (ст.53 Закона).

 Перечень информации, предоставляемой работодателем в органы занятости населения:

1) о принятии решения о ликвидации организации, о сокращении численности или штата работников организации, – не позднее, чем за 2 месяца, а в случае возможного массового увольнения – не позднее 3 месяцев до начала мероприятий.

2) о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, о простое - в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении мероприятий.

3) о временном переводе работников на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя - в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении мероприятий.

4) о процедуре, примененной в отношении работодателя в деле о несостоятельности (банкротстве) - в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении мероприятий;

5) о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в т.ч. о потребности в их замещении - в течение 5 рабочих дней со дня появления свободных рабочих мест и вакантных должностей;

При отсутствии у работодателя вышеуказанных событий, а также свободных рабочих мест и вакантных должностей указанная информация не предоставляется.

6) о выполнении квоты для приема на работу инвалидов –  ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

 При этом, обязанность информировать распространяется не только на принятые решения, но и об их изменениях и отменах (в течение 3 рабочих дней после принятия соответствующего решения).

 Указанные сведения подаются работодателем через информационные ресурсы, в частности платформу «Работа в России».

 За непредставление или несвоевременное представление вышеуказанных сведений в центр занятости предусмотрена административная ответственность по ст.19.7 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц - от 300 до 500 руб., на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 руб.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                              