Многодетная мать требует провести прокурорскую проверку

Указом Президента РФ от 24.01.2024 N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" рекомендовано высшим должностным лицам субъектов РФ содействовать в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры. Это и водоотведение, и газ, и электричество, а также социальные объекты-школа, детский сад, объекты здравоохранения. Эта рекомендация связана с тем, что зачастую жилые массивы для многодетных семей формируются органами власти на новых территориях, где нет никаких коммуникаций. Что ставит под большой вопрос необходимую и долгожданную меру социальной поддержки от государства, тем более что воспользоваться ею можно однократно.
До принятия вышеуказанного приказа, всем счастливым
обладателям заветных квадратных метров земли приходилось обращать внимание
прокуратур на положительную судебную практику в разных субъектах РФ.
Так, 10.04.2023 г. Феодосийским судом по иску прокуратуры г
Феодосии к местной администрации принято решение о понуждении по подведению
инженерной инфраструктуры к новым жилым массивам в пгт Коктебель и с Насыпное.
Однако, до сих пор никаких действий по исполнению решения
суда администрацией г Феодосии, не предприняты.
В связи с чем, многодетная мама Рысак Елена Сергеевна
обратилась 6 февраля 2024 года на приём к прокурору города - Штрыкову Роману
Александровичу о проведении прокурорской проверки и принятия мер реагирования,
а также присвоения всем участкам адреса, так как каждому из собственников
придётся понести финансовые и бюрократические издержки. О результатах ответа
прокуратуры читайте в марте.
Пресс-служба Феодосийского ГО КПРФ